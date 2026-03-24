Kadınlar sopayla girişti | Evlerinde otururken aşağı koştular: Feci dayak kamerada

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. E.T. boşandığı H.A adlı kadının evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

H.A.'nın komşuları, tehditler savuran E.T.'ye müdahale edince tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T., komşular tarafından sopalarla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaralanan E.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan H.Ş., E.Y., H.M.Ç. ve M.B.Ş.'yi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Yaşananlar mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.