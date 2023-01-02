Eski eşinin yanına sığındı... Beni ailemden koruyun!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçeye göre, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Algül A. (44) ile doktor Cihangir Y.’nin (69) mutlu bir evliliği vardı. Algül A., annesi G.A. ve babası A.A.’dan gördüğü psikolojik şiddet nedeniyle Nisan 2022’de eşi Cihangir Y.’den anlaşmalı şekilde boşandı. Öz annesi, babası ve erkek kardeşinin kendisini evin içine hapsettiğini şikâyet dilekçesinde anlatan Algül A., “Ailem, herhangi bir işe kalkışırken kendilerinden habersiz hareket etmememi, taşınır/taşınmaz mal alırken izinsiz bir şey yapmamamı istemektedir. Buna itiraz ettiğimde darp edildim, sistematik şekilde psikolojik şiddete maruz kaldım. Yaşadığım bu durum işkenceye dönüştüğü için artık dayanacak güç bırakmamışlardır” dedi.

‘MECALİM KALMADI’

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Erkek kardeşinin cep telefonuna program indirdiğini şikâyet dilekçesinde belirten Algül A., “Kardeşim, telefonumda ne yaptığımı görmekte, beni takip ederek olan biteni anneme ve babama anlatmaktadır. Bana uyguladıkları bu baskıyı 3 yaşındaki çocuğuma da göstermektedirler. Bu duruma karşı mecalim kalmadığından ailem ile yaşadığım evi terk ederek, eski eşim Cihangir Y.’nin yanına sığındım” dedi. Dr. Algül A., savcılık şikâyetinin ardından Aile Mahkemesi’ne başvurarak ailesi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara itiraz eden Algül A.’nın ailesi, kızlarına asıl baskıyı eski damatlarının uyguladığını iddia ederek itiraz dilekçesinde, “Cihangir Y., kızımızı tehdit ediyor, söz hakkı tanımıyor. Kızımızın bizimle görüşmesini yasaklıyordu, diplomalarını saklıyordu ve evde kilitli tutuyordu. Nisan 2022’de ayrıldılar. Düğünde takılan takıları, çocuğun nafakasını ödemedi. Kızımız baskı altında bu talepte bulunmuştur. Nerede olduklarını bilmiyoruz, can güvenliklerinden endişeliyiz” diye konuştu.

Ancak mahkeme, verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Algül A.’nın annesi ve babasının itirazını reddetti.