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Eski eÅŸinin öldürdüÄŸü Cansu ile 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna acÄ± veda

#TekirdaÄŸ#SüleymanpaÅŸa#KadÄ±n Cinayeti

TekirdaÄŸ'da, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Burak Tekler'in (24) bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Cansu Sezer (24) ile oÄŸlu Selim Ali Tekler (3) topraÄŸa verildi.

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Olay, SÃ¼leymanpaÅŸa ilÃ§esi Ã‡iftlikÃ¶nÃ¼ Mahallesi'nde meydana geldi. Markette kasaplÄ±k yapan Burak Tekler ile hemÅŸire olan ve Ã¶zel bir hastanede iÅŸe baÅŸlamaya hazÄ±rlanan Cansu Sezer, ÅŸiddetli geÃ§imsizlik nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼n Ã¶nce boÅŸandÄ±.

Eski eÅŸinin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Cansu ile 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna acÄ± veda

BoÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Cansu Sezer, oÄŸlu Selim Ali Tekler ile baÅŸka bir eve yerleÅŸti. Ã–nceki gece yarÄ±sÄ±, eski eÅŸinin evine gitmesiyle ikili tartÄ±ÅŸtÄ±. Tekler, evdeki bÄ±Ã§akla Ã¶nce eski eÅŸi Cansu Sezer'i, ardÄ±ndan da oÄŸlu Selim Ali'yi bÄ±Ã§aklayÄ±p Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra evden kaÃ§tÄ±.

Eski eÅŸinin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Cansu ile 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna acÄ± veda

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Bir sÃ¼re sonra polise teslim olan Burak Tekler, dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede tutuklandÄ±.

Eski eÅŸinin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Cansu ile 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna acÄ± veda

Cansu Sezer ile oÄŸlu Selim Ali iÃ§in SÃ¼leymanpaÅŸa ilÃ§esindeki Ã‡iftlikÃ¶nÃ¼ Camisi'nde cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Sezer'in yakÄ±nlarÄ±nÄ±n gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ namazÄ±n ardÄ±ndan anneyle oÄŸlu YeniÅŸehir MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.Â

Eski eÅŸinin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Cansu ile 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna acÄ± veda

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