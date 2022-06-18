Eski eÅŸinin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Cansu ile 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna acÄ± veda

Haberin DevamÄ±

Olay, SÃ¼leymanpaÅŸa ilÃ§esi Ã‡iftlikÃ¶nÃ¼ Mahallesi'nde meydana geldi. Markette kasaplÄ±k yapan Burak Tekler ile hemÅŸire olan ve Ã¶zel bir hastanede iÅŸe baÅŸlamaya hazÄ±rlanan Cansu Sezer, ÅŸiddetli geÃ§imsizlik nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼n Ã¶nce boÅŸandÄ±.

BoÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Cansu Sezer, oÄŸlu Selim Ali Tekler ile baÅŸka bir eve yerleÅŸti. Ã–nceki gece yarÄ±sÄ±, eski eÅŸinin evine gitmesiyle ikili tartÄ±ÅŸtÄ±. Tekler, evdeki bÄ±Ã§akla Ã¶nce eski eÅŸi Cansu Sezer'i, ardÄ±ndan da oÄŸlu Selim Ali'yi bÄ±Ã§aklayÄ±p Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra evden kaÃ§tÄ±.

Haberin DevamÄ±

Bir sÃ¼re sonra polise teslim olan Burak Tekler, dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede tutuklandÄ±.

Cansu Sezer ile oÄŸlu Selim Ali iÃ§in SÃ¼leymanpaÅŸa ilÃ§esindeki Ã‡iftlikÃ¶nÃ¼ Camisi'nde cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Sezer'in yakÄ±nlarÄ±nÄ±n gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ namazÄ±n ardÄ±ndan anneyle oÄŸlu YeniÅŸehir MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.Â