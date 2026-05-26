×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski eşinin evini molotofkokteyli attı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Molotofkokteyli Saldırısı#Ev Yangını
Eski eşinin evini molotofkokteyli attı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 06:52

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs, eski eşinin yaşadığı evi molotofkokteyli atarak yakmaya çalıştı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Haberin Devamı

Olay saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Ferhat G.(45) eski eşi Mukaddes U.(43)’nun yaşadığı eve yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe vererek kırdığı mutfak camından içeri attı. Şüpheli olayın ardından hızla kaçarak uzaklaştı. Ev içerisine düşen yanıcı madde kısa sürede yangına neden oldu. Yangın sırasında evde bulunan doğalgaz kombisinin de patladığı öğrenildi. Patlama ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eski eşinin evini molotofkokteyli attı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haberin Devamı

Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Molotofkokteyli Saldırısı#Ev Yangını

BAKMADAN GEÇME!