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AA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 05:55 | Son Güncelleme:

Eski eşinin babasına ait otomobili kundaklayan şüpheli yakalandı

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Eski eşinin babasına ait otomobili kundaklayan şüpheli yakalandı
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde eski eşinin babasına ait aracı kundaklayan şüpheli ve arkadaşı, gözaltına alındı.

İddiaya göre, Fuat U. arkadaşı Emirhan D. ile İkiçeşmelik Mahallesi 620 sokakta, eski eşinin babasına ait olduğu belirtilen 09 TS 206 plakalı otomobile yanıcı madde atarak olay yerinden kaçtı.

Olayı fark eden mahalle bekçileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Şevki Hasırcı Meydanı'nda yakaladıkları şüphelileri polis karakoluna götürdü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

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