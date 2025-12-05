Eski eşinin babası ile kardeşini öldürdü: 6 şüpheli gözaltına alındı

Haberin Devamı

İlçeye bağlı Canveren Mahallesi'nde dün M.K, boşandığı eşinin babası M.C.T. ve kardeşi M.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanında bulundurduğu tabanca ile baba ve oğluna ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan baba ve oğlu, ambulanslarla kaldırıldıkları Ergani Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında M.K. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.