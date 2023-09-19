Eski eşinin ailesi evini basıp darbetti, yakınları gelince ortalık savaş alanına döndü

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Olay, geçtiğimiz hafta Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce boşanan bir çiftin çocuğu sırayla anne ve babada kalmaya başladı. Çocuk babasında kaldığı esnada annenin yakınları tarafından alınmak istendi. Adamın evini basan kadının yakınları, eski kocayı darp etti.

SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİNİN YAKINLARI DA KAVGAYA KARIŞTI

Durumu öğrenen şahsın yakınları da sokağı basarak, kaçmaya çalışan saldırganların aracını çarparak durdurdu. İki ailenin birbirine girdiği sopalı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Olaya karışan taraflar gözaltına alındı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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