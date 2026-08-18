Eski eşinin 8 bıçak darbesiyle ağır yaraladığı Ayşe: Korkuyla yaşamak istemiyorum

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ADANA’nın Yüreğir ilçesinde 9 Ağustos’ta Ayşe Katırcı (52), yaklaşık 10 yıl önce boşandığı ancak kendisini tehdit etmeye devam ettiği öne sürülen 3 çocuğunun babası, eski eşi Arif Tanrıkulu (56) tarafından evinde 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanmıştı.

Yaklaşık 25 yıl evli kaldığı eski eşine bir süre önce “Sana mezar yeri aldım” şeklinde mesaj gönderip kefen yolladığı iddia edilen Tanrıkulu hakkında, daha önce uyguladığı şiddet olayları nedeniyle 8 kez uzaklaştırma kararı verildiği öne sürüldü.

Arif Tanrıkulu tutuklanırken Ayşe Katırcı da 6 gün yoğun bakım servisinde komada kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı.

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‘SERBEST KALIRSA BENİ ÖLDÜRÜR’

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Katırcı'nın akciğerinde kalıcı hasar oluştu. Servise alındığı hastanede konuşan Ayşe Katırcı olay günü yaşadıklarını “Olay günü ev sahibimle mangal yakıyorduk. O gün bahçe kapısını açtım, mangalı tutuşturdum. Bir anda Arif içeri girdi, beni bıçaklamaya başladı. Aldığım darbeler nedeniyle kendimi bile savunamadım, bahçeye attım kendimi. Ambulansın gelmesiyle birlikte hastaneye kaldırıldım. Ben yattığım hastanede bile her an gelir, bana bir şey yapar korkusuyla yaşıyorum. Bu kadar korku içerisinde yaşamak istemiyorum, ölümden döndüm. Çektiğim acıların tarifi yok. Çocuklarıma ve bana tehditler savuruyordu. Çocuklarıma zarar gelmesin diye onları korumaya çalışıyordum. En sonunda yapacağını yaptı” ifadelerini kullandı.

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Cezaevinde tutuklu bulunan eski eşinin hakkettiği cezayı almasını isteyen Katırcı, “Çağrılarımızın dikkate alınmasını istiyorum. Başka kadınların bunları yaşamasını istemiyorum. Şans eseri ölümden döndüm, ölmekten beter oldum. Şu an çektiğim acıları sizlere anlatamam. Sadece adalet istiyorum, bir kez daha adaletin benim için devreye girmesini istiyorum. Serbest kalırsa, yarım bıraktığı işi tamamlayıp beni öldürecek” dedi.

‘ANNEM MUCİZEYİ BAŞARDI’

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Annesinin sağlıklı olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Cennet Terkeşli (29) ise şöyle konuşu:

“Annem, sevenlerinin duaları sayesinde hayatta kaldı. Doktorlar hiç olumlu konuşmuyorlardı. ‘Bir mucize olması lazım’ dediler, annem o mucizeyi başardı. Annemin iyileştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Babam olmasına rağmen bu yaptıklarına karşılık cezaevinden çıkmaması gerekiyor. Annemi gördüğüm o hali aklımdan gitmiyor, elimden hiçbir şey gelmedi. Annem ölüyor gibiydi, o acının tarifi yok. Bir daha kimse böyle şeylerle karşılaşmasın. Babam gereken cezayı alsın, adalet yerini bulsun.”