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Eski eşinin 7 yerinden yaraladığı kadın: Çocuğumun gözü önünde bıçakladı

#Kayseri#Kadına Şiddet#Nihan Atay
Eski eşinin 7 yerinden yaraladığı kadın: Çocuğumun gözü önünde bıçakladı

Kayseri’de, boşandığı Nihan Atay’ı (35) işlettiği kuaförde, 10 ay sonra uzaklaştırma kararına rağmen 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygurun (40) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada Atay, "Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı. Babamı arayıp, beni bıçakladığını ve çocuklara sahip çıkmasını istemiş" dedi.

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Olay, 15 Temmuz’da Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesinde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atayın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Uygur, belinden çıkardığı bıçağı Atayın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan Atay, sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ramazan Uygur ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ramazan Uygur hakkında, eşi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

"YALAN SÖYLÜYORLAR"

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Kayseri 4üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık Ramazan Uygurun yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada, ağustos ayında hastaneden taburcu edilen şikayetçi Nihan Atay ile avukatları da hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise davaya müdahil oldu. Nihan Atayı bıçakladıktan sonra başında bekleyip, sigara içtiği iddialarını kabul etmeyen Uygur, "Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Başında bekleyip sigara falan içmedim. 45 bin liraya dükkanına malzeme aldım. Nihan bana makas ile saldırdı. Yalan söylüyorlar" dedi.

"BABAMI ARAYIP, ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMASINI İSTEMİŞ"

Şikayetçi olduğunu dile getiren Nihan Atay ise duruşmada şunları söyledi:

"2009 yılında beni zorla kaçırdı. Antalya'dayken elinden kaçıp, polise sığındım. Seni yaşatmam dedi. Evlenmek zorunda kaldım. Beni boşarsan seni yer yüzünden silerim dedi. Sürekli beni aldattı. Bana iş yeri açma teklifinde bulundu, barıştık ardından paranoyak bir şekilde sürekli beni aldatmak ile suçladı. Beni yastık ile boğmaya çalıştı. Olayın olduğu gün bana bir çiçek geldi. Hayatımın anlamı notu vardı. Ramazan çiçeği görünce sinirlendi. Evli olmadığımızı, hayatımda başka birinin de olabileceğini belki de dükkana hayırlı olsun amacıyla gelmiş olabileceğini söyledim. Üstüme yürüdü. Bıçağı görmedim. Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı. Babamı arayıp, beni bıçakladığını ve çocuklara sahip çıkmasını istemiş.

Duruşmada Nihan Atayın kızı ile çalışanı da tanık olarak dinlendi. Kuaförde çalışan N.K., bağırma sesi duyduğunu anlatarak, Çiçeği sordu. Tartıştılar ardından bağırma sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde Nihanın bıçaklandığını gördüm. 8 bıçak darbesi saydım. Bıçakladıktan sonra da Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim dedi" diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uygurun tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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