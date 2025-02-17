Eski eşini yemek yerken öldürdü, duruşmadaki savunması şoke etti! Cinsel istismar ve örgüt üyeliği suçlaması

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Olay, 22 Kasım 2023'de Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a (28), eski eşi Vahyettin P. (39) tarafından tabanca ile kafasından 4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar, 10 yıl önce evlendiği eşinden 2 Kasım 2023'de boşanmıştı. Olay sonrasında kayıplara karışan Vahyettin P., yakalanarak cezaevine gönderildi. Vahyettin'in kaçmasını yardım ederek suçluyu kayırmadan ise Mehmet Y. ve Burhan Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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"ÖRGÜTE ÜYEYİZ SENİ DAĞA KALDIRIRIZ DEDİLER, KORKUDAN BİR ŞEY DİYEMEDİM"

"Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan açılan davanın ilk celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Vahyettin P., tutuksuz sanıklar, tanıklar, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Savunması için söz hakkı verilen sanık Vahyettin P., "2012 yılında eşimle görücü usulüyle evlendik. Güzel bir evliliğimiz vardı. Eşimin akrabalarının dağda öldüğünü öğrendik, cenazelerine gitmedim, bu sebeple sorunlar başladı. Eşimin öz abisi tarafından ters ilişkiye maruz kaldım. Örgüte üyeyiz seni dağa kaldırırız dediler, korkudan bir şey diyemedim, şikayetçi olmadım. Eşim de 15 yaşlarındayken istismara uğradığını bana söylemişti" iddialarında bulundu.

"KIZIMIN DAYISI TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIĞINI ÖĞRENDİM"

2022 yılında kızının rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olduğunu belirten Vahyettin P., iddialarına şöyle devam etti:

"Çocuğum bir türlü iyileşmiyordu. Kızımın ilaçlarını satın almama rağmen ilaçların verilmediğini öğrendim. 2022'nin ekim ayında kızım için randevu oluşturdum. Kayınpederim bizim eve geldi, çay içtikten sonra kızımı hastaneye götüreceğimi söyledim, müsaade istedim. Kızım arabada, 'Bu tür insanları neden evimize alıyorsun?' dedi. E. dayısının kendisini soyduğunu ve kötü şeyler yaptığından bahsetti. Annesine ve dedesine söylediğini ancak konuyu kapattıklarını söyledi. 'Seni aramak istediğimde beni pencereden sarkıttılar' dedi. Evime döndüğümde kayınpederim evden çıkmıştı. Eşime sorduğumda durumu ağlayarak kabul etti. Kayınpederimi aradığımda beni tehdit etti, 'Arkamızda örgüt var' dedi. Şikayetçi olmayı düşündüm ancak eşim kabul etmedi, 'Babamın evine giderim, her şeyi reddederim' dedi. 1 hafta bunun mücadelesini verdim ve şikayet etmeye kabul etti. Doktor, 'Çocuk ilaçları kullanmazsa ölecek' dediği için ilaçları bilerek vermemişler. Kızımın istismar olayını şikayet edeceğim gün Ajda durumu ailesine anlatmış. Şikayet etmeyeyim diye eşim kendisini darp ettiğimi iddia ederek şikayette bulunmuş. Darp raporu istedim, darp raporunda bir şey çıkmadı. Ben olaya anlam veremeden eşim boşanma davası açtı. Ben de çocuklarım için suç duyurusunda bulundum. Çocuğumun ifadeleri Yalova'da alınmıştır. Bu süreç içerisinde kayınpederim tehditler savuruyordu, beni darp etmeye çalıştılar. Anlaşmalı boşanmak için tehditler savurdular, 'Dağa kaldırırız' dediler. Kızım öz dayısı tarafından istismara uğramış, dünyam başıma yıkılmıştı. Anlaşmaya boşanmaya razı oldum"

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"CİDDİ BUNALIM YAŞIYORDUM"

Boşanma sürecini de anlatan tutuklu sanık, " İmzayı atmadan önce hakim eşime sordu, 'Çocuklarınla görüşmek istemiyor musun?', 'Hayır, hiçbiri işe görüşmek istemiyorum' dedi. Hakim, 'Kızım aklın başına geldiği zaman çocuklarını alabilirsin' dedi. Eşim, bunu sürekli bana koz olarak kullandı, 'Şikayetinden vazgeçmezsen çocukları alırım, kızımı örgütün hizmetçisi yaparım, ben de başkasıyla evlenirim' dedi. Ciddi bunalım yaşıyordum. Çok kez intihar etmek istedim. Çocuğum tek böbrekli, böbreğimi ona vermek için intihar etmedim, yoksa ben kendimden geçtim. Olay günü adliyeye şikayet için gidecektim. Ancak öğle arasına girdiği için adliye kapalıydı. Ben de kahvaltı yapmak istedim, kafede oturarak poğaça yedim. Karşıdan eşim ve arkadaşının yürüdüğünü gördüm. 50 metre takip ettim sonra geri döndüm. Arabayı park ettiğim yere gittim. Eşimin bana baktığını gördüm" dedi.

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"EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM, AYRILMAK DA İSTEMİYORDUM"

Ajda ile sakince konuşmak için yanına gittiğini söyleyen Vahyettin P., "Lokantanın 2. katına çıkar çıkmaz Ajda masasından kalkarak bana saldırdı, küfür etti. 'Beni neden takip ediyorsun? Seni öldürtürüm' dedi. Beni azarlamasına, ağza alınmayacak küfürlere rağmen onu sakinleştirmeye çalıştım. 'Ben başkasıyla evlenirim, sen de köpek gibi peşimden koşarsın' dedi. Oradaki insanlar da bana hakaretlerde bulundular ve üstüme yürüdüler. Ben kontrolden çıktım ve olaylar yaşandı. Olaydan dolayı pişmanım. Yanımda bulundurduğum silahı beni tehdit ettikleri için üstümde taşıyordum. Çocuklarından dolayı psikolojim yerinde değildi. Tetiğe bastım, dünyam başıma yıkıldı. Daha önce uzaklaştırmayı ihlal ettiğim için gün cezaevinde yattım. Eşimi çok seviyordum, ayrılmak da istemiyordum" diye konuştu.

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"VAHYETTİN'E TESLİM OLMASINI SÖYLEDİM"

Vahyettin P'nin kaçmasına yardım ederek "suçluyu kayırma" suçundan tutuksuz yargılanan Mehmet Y., "Olaydan haberimiz yoktu. Olayı öğrenince Burhan ile sanığın aile evine gitmeye karar verdik. Yolda sanığın kardeşi Erhan bizi aradı. Onu da yoldan aldık. Erhan, abisinden haber alamadığını söyledi, Karamürsel'e kadar gittik. Vahyettin geldi arabaya bindi, teslim olmasını söyledim. Ancak kabul etmedi, eşine ateş ettiğini ancak ölüp ölmediğini bilmediğini söyledi. Ben yanlarından ayrıldım. Burhan, Vahyettin'i hiç görmedi o benden önce araçtan indi" dedi.

Burhan Ö'de suçlamayı kabul etmeyerek Mehmet Y'nin dediklerini doğruladı.

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"İSTİSMAR OLAYINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İDDİA EDİLEN ABİM YÜZDE 99 GÖRME ENGELLİDİR"

Ajda'nın abisi Aydoğan Yatar, sanığın ailesi hakkında iftira attığını ifade ederek, "Sanık, kız kardeşime baskıda bulunuyordu. Sanığın kardeşi ve ablası kız kardeşime şiddette bulundu. Sanık tehditleri sebebiyle kardeşim çocuklarını almadı. Kardeşim 10 yıllık süreç içerisinde gördüğü şiddetten dolayı onlarca kez küsüp baba evine gelmiştir. Kız kardeşimi zorla da olsa ikna ederek geri evine gönderiyorduk. Tüm sanıklardan şikayetçiyim. İstismar olayı iftiradır. İstismar olayını gerçekleştirdiği iddia edilen abim yüzde 99 görme engellidir. Sanık defalarca kız kardeşimin başına silah dayayıp 'Sen balkondan atla, elimi kana boyama' demiştir. Sanık annemin önünü keserek, 'Senin 4 oğlunu öldüreceğim' diyerek tehdit etmiştir. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"BENİ PKK İLE İTHAM EDİYOR, SENARYO YAZIYOR"

Ajda'nın babası Haydar Yatar ise "Kızımın evlilik sürecinde hep huzursuzluk vardı. Ben neymişim de sanığı o kadar tehdit etmişim? Korucu başlığı yaptım. 9 çocuk babasıyım. Çocuklarımın hepsi evli, diğer dünürlerim ile sorun olmadı da sanıkla mı oldu. Ben senaryo yazmasını bilemem, yaşananları anlatıyorum. Beni PKK ile itham ediyor, senaryo yazıyor. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"AJDA, EŞİNİN ONU KEMERLE DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Olay günü Ajda Yatar birlikte olan tanık Melek E., "Ajda arkadaşım olur. Eşinin onu kemerle dövdüğünü, çocuklarını özlediğini, zorlayarak imzayla çocuklarından uzak kaldığını söyledi. Vefatından bir kaç gün önce sanık bizi takip ettiğini öğrendik. Olay günü Ajda ile sınava, sonrasında da yemek yemeye gittik. Ajda elini yıkamaya gittiği sırada olay yaşandı. Çok yakından ateş etti. Sanık Ajda'ya, 'Sen nasıl beni bırakırsın? Nasıl pantolon giyersin?' diyerek bir şeyler söyledi ve küfür etti. Sanık 4-5 el ateş ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi çıktı" şeklinde konuştu.

Restoranda çalışan tanık Medine A., "Olay günü 2 kadın geldi, yemeklerini yedi. Tam kalkacakken sanık geldi, direkt ateş etti. Kadın yalvardı. Ben panikle aşağıya kaçtım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

"SANIK ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ YAKARAK KENDİNE ÇIKIŞ YOLU SAĞLAMAYA ÇALIŞTI"

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Ajda'nın abisi Aydoğan Yatar, "Sanık, kız çocuklarının geleceği ile oynamaktadır, iftiralar atmaktadır. Bu şekilde indirim almaya çalışmaktadır. Bahsettiği kız çocuğu, ablasının çocukları tarafından istismara uğradı. Biz bunu dile getirmek istemedik. Kız çocuğunun geleceği etkilenmesin dedik ama sanık bugün çocuklarının geleceğini yakarak kendine çıkış yolu sağlamaya çalıştı. Söylediklerinin tamamı iftiradan ibarettir. Umarım gereken cezayı alacaktır. Yeğenlerimin arkasındayım. Sanık, kendini kurtarmak için çocuklarını harcadı. Yeğenlerim için canımı vermeye hazırım. Onlar bize Ajda'nın emaneti" dedi.