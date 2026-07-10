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Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp canına kıydı...Kanepenin arkasına saklanan diğer çocuğu ise sağ kurtuldu

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#İstanbul Cinayet#Arnavutköy#Pompalı Tüfek
Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp canına kıydı...Kanepenin arkasına saklanan diğer çocuğu ise sağ kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 22:06

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, boşandığı eşinin evine giderek çocuğunu ve eski eşini pompalı tüfekle öldürdü, ardından intihar etti. Olay sırasında evde bulunan bir çocuk ise kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.

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Olay, Boğazköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, eski eşi Türkan Gökkaya’nın evine geldi. Şahıs, bir süre sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Türkan Gökkaya ve oğlu Emin Gökkaya’ya (18) ateş ederek aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede anne ve oğlu ile şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİNCİ ÇOCUĞU KANEPENİN ARKASINA SAKLANARAK KURTULDU

Öte yandan, olay sırasında evde bulunan A.G. ise kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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#İstanbul Cinayet#Arnavutköy#Pompalı Tüfek

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