Eski eşini vahşice öldürmüştü! Savcı sanığa verilen cezayı az buldu

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Kocasinan ilçesinde geçen yıl 2 Nisan'da Fatma Abravcı'nın yol kenarında 25 yerinden bıçaklanmış cesedi bulundu. Polis, cinayeti aydınlatmak için 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledi, bölgeden geçen araçları takibe aldı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi.

Çalışmalarda olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay'a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalandı. Mahkemece tutuklanan Yasin Tatay hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında; sanık Yasin Tatay ile Fatma Abravcı'nın şikayetçi 2 ağabeyi, erkek kardeşi ve kız kardeşi hazır bulundu. Savcı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar edip davaya ilişkin aynı görüşte olduğunu açıklayarak, sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

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İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşma savcısının görüşünün ardından sanık Yasin Tatay, "Kimseye tasarlama amacı gütmedim. Fatma sürekli bana hakaret edip, tehdit ediyordu. 'Eşinden ayıracağım, yuvanı yıkacağım' dedi. Ben bir miktar nafaka parası verecektim. Her şey bir anda oldu. Bana sürekli hakaret edince kendimi kaybettim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yasin Tatay'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri ise uygulamadı.

AZ BULUNAN CEZAYA İTİRAZ

Duruşma savcısı da karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Savcı, sanığa verilen cezayı az bularak Tatay'ın 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Fatma Abravcı'nın ailesinin avukatı ise olayda tasarlama olduğu gerekçesiyle karara itiraz edip, cezanın artırılmasını talep etti. Sanık Tatay da cezayı yüksek bularak karara itiraz etti.