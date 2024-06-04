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Eski eşini sürükleyerek otomobile bindirmeye çalıştı, polis müdahale etti

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#Kadına Şiddet#Darp#Aksaray
Eski eşini sürükleyerek otomobile bindirmeye çalıştı, polis müdahale etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 10:05

Aksaray'da Ömer B. (45), barışmak için buluştuğu eski eşi Demet E.'yi (35), zorla otomobiline bindirmek için yerde sürükledi. Olaya, polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen çiftten Demet E. ise eski eşinden şikayetçi olmadı.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer B., boşandığı, 1 çocuk annesi Demet E. ile barışmak için buluştu. Çift, otomobilde bir süre konuşup birlikte içki içti. Ardından Demet E., araç seyir halindeyken inmek istedi. Ömer B. de aracını yolun solunda durdurdu. Demet E., araçtan inip refüjde yürürken peşinden gelen Ömer B., tekrar araca bindirmek istedi. Ömer B., binmek istemeyen Demet E.'yi yerde sürükleyerek aracına doğru götürdü. Yoldan geçen diğer sürücüler de durumu fark edip polise ihbarda bulundu. Yakındaki polis ekipleri, belirtilen adrese gidip olaya müdahale etti ve çift, polis merkezine götürüldü. Demet E.'nin şikayetçi olmaması üzerine Ömer B. serbest bırakıldı. 

 

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#Kadına Şiddet#Darp#Aksaray

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