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Eski eşini sokak ortasında vurdu... Yanına kimseyi yaklaştırmadı

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#Cinayet#Ankara#Polis
Eski eşini sokak ortasında vurdu... Yanına kimseyi yaklaştırmadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

ANKARA’nın Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında Mehmet E. (55), geçen yıl boşandığı Pelin C. (47) ile cadde üzerindeki markette karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.

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Mehmet E. tartışma sırasında tabancayla Pelin C.’ye ateş etti. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan 3 çocuk annesi, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet E. elinde tabancayla yaralı haldeki eski eşinin başında beklemeye başladı. “Bana bunu niye yaptınız?” diye bağıran Mehmet E.’ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Pelin C.’nin başında bir süre silahla bekleyip, yanına kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaralı Pelin C. çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürüldü. Mehmet E. ise yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından durduruldu. Mehmet E. bu kez de silahı başına dayayarak, polisleri yanına yaklaştırmadı. Bu sırada bazı vatandaşlar Mehmet E.’ye taş atarak, teslim olmasını istedi. Mehmet E. de taş atanlara silahını doğrulttu. Mehmet E. bir süre sonra ikna edilip, elindeki silah alınarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Pelin C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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#Cinayet#Ankara#Polis

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