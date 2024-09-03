Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

Haberin Devamı

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında boşandıktan sonra da eski eşine şiddet uyguladığı belirtilen Eren Dildöken (32), eski eşi Nebahat Yükçü’nün (29) yaşadığı eve gitti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Eren Dildöken, eşini göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nebahat Dildöken’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nebahat Dildöken’in cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Polis ekipleri, eski eşini vurduktan sonra motosikletiyle kaçan Eren Dildöken’i yakalamak için çalışma başlattı.