Eski eşini otomobille ezmek istedi

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Otomobilinden inmeden tartışmayı sürdüren Cihan N., aracını kaldırımda duran eski eşinin üzerine sürdü. Cihan N.’nin otomobiliyle çarptığı Merve K., otopark boşluğuna düşerken Cihan K. hızla olay yerinden kaçtı. KADES uygulamasıyla yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, Cihan N.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Hafif yaralanan şekilde yaralanan Merve K., ambulansla hastaneye kaldırılırken Cihan N. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.