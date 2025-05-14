×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski eşini otomobille ezmek istedi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bayrampaşa#Polis
Eski eşini otomobille ezmek istedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 07:00

İstanbul Bayrampaşa’da 11 Mayıs’ta Kocatepe Mahallesi’nde Cihan N., otomobiliyle ilerlediği sırada bir süre önce boşandığı eşi Merve K. ile karşılaşarak tartışmaya başladı.

Haberin Devamı

Otomobilinden inmeden tartışmayı sürdüren Cihan N., aracını kaldırımda duran eski eşinin üzerine sürdü. Cihan N.’nin otomobiliyle çarptığı Merve K., otopark boşluğuna düşerken Cihan K. hızla olay yerinden kaçtı. KADES uygulamasıyla yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, Cihan N.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Hafif yaralanan şekilde yaralanan Merve K., ambulansla hastaneye kaldırılırken Cihan N. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bayrampaşa#Polis

BAKMADAN GEÇME!