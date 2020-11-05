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AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 00:38 | Son Güncelleme:

Eski eşini ölümle tehdit etti! Gözaltına alındı

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Eski eşini ölümle tehdit etti! Gözaltına alındı
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Kayseri'de yaşayan kadını ölümle tehdit ettiği iddia edilen eski kocası polis tarafından gözaltına alındı.

Sibel A. eski eşi Onur D. tarafından ölümle tehdit edilince sosyal medyada paylaşımda bulunarak yardım istedi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sibel A'nın evinde önlem alınırken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan Onur D, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Öte yandan Onur D, sağlık kontrolü için getirildiği Devlet Hastanesinde kendisini görüntülemeye çalışan AA muhabirine tekme attı.

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