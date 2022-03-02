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Eski eşini öldürüp, 60 km taşıyıp gömen zanlıdan akılalmaz plan: Binanın elektriğini kesmiş

#Denizli#Pamukkale#Fatma Çetin
Eski eşini öldürüp, 60 km taşıyıp gömen zanlıdan akılalmaz plan: Binanın elektriğini kesmiş

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2 kez evlenip boşandığı eski eşi tarafından boğularak öldüren Fatma Çetin, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Başkasıyla evlenen eski eşini öldürüp 60 kilometre taşıdıktan sonra ormanlık alana gömen Ebubekir Karakurt'un, cesedi apartmandan çıkarmadan önce kameralara yakalanmamak için tüm binanın elektriğini kestiği ortaya çıktı.

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Daha önce 2 kez evlenip boşandığı Ebubekir Karakurt (39) tarafından sürekli taciz edilen Fatma Çetin (32), boğularak öldürüldükten sonra olay yerinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nin zirvesindeki Kefe Yaylası'ndaki ormanlık alanda kazılan çukurda battaniye ve çuvala sarılı olarak bulundu. Tekstil işçisi Mehmet Çetin, işten çıkıp eve geldiğinde eşi Fatma Çetin'i evde bulamayıp evin de dağınık olmasından şüphe duyarak ihbarda bulunması sonucu ortaya çıkan olay sonrası, Fatma Çetin’in eski eşi Ebubekir Karakurt gözaltına aldı.

Suçunu çapraz sorgu sonucu kabul eden zanlı Ebubekir Karakurt’un sorgusu devam ederken, hayatını kaybeden 2 kız çocuğu annesi Fatma Çetin, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Çetin’in ailesi ve yakınları, yaşadıkları üzüntü nedeniyle ayakta dahi durmakta güçlük çekti.

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Eski eşini öldürüp, 60 km taşıyıp gömen zanlıdan akılalmaz plan: Binanın elektriğini kesmiş

APARTMANI ELEKTRİKSİZ BIRAKMIŞ

Olay Yeri İnceleme ekipleri, Fatma Çetin’in vahşice öldürüldüğü olayın ardından zanlının zorla içeriye girerek eski eşini öldürdüğü geldiği evde geniş çaplı inceleme yaptı. Eski eşini boğarak öldürdükten battaniyeye saran Ebubekir Karakurt’un, cesedi binadan çıkarmadan önce güvenlik kameralarına yakalanmamak için girişteki panodan tüm apartmanın elektriğini kestiği ve daha sonra omzuna aldığı cenazeyi kapıya kadar getirdiği aracına yükleyerek götürdüğü ortaya çıktı.

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#Denizli#Pamukkale#Fatma Çetin

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