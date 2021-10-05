Eski eşini öldürmüştü! Kan donduran ifade...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bitcoin 1 ayın zirvesinde 100 bin dolarlı seviyeler...Bitcoin 1 ayın zirvesinde! '100 bin dolarlı seviyeler...'#Bitcoin (BTC)
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
G.Sarayın eski yıldızından çarpıcı sözler Abartılıyorlar, fiyatlar çok pahalıG.Saray'ın eski yıldızından çarpıcı sözler! "Abartılıyorlar, fiyatlar çok pahalı"#Galatasaray
Erdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesajErdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiyeden Yunanistana diyalog çağrısıTürkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı#Bakan Akar
Fransa diken üstünde Kriz masası oluşturuldu...Fransa diken üstünde! Kriz masası oluşturuldu...#Fransa
Küresel kiriz kapıda... Son uyarı 5 milyar insanı etkileyecekKüresel kiriz kapıda... Son uyarı! 5 milyar insanı etkileyecek#İklim Krizi
Otobüsle seyahat edecekler dikkat Bakanlık şartı kaldırdıOtobüsle seyahat edecekler dikkat! Bakanlık şartı kaldırdı#Otobüs
Endişeler artıyor... Kriz büyüyor Bir şirket daha duyurduEndişeler artıyor... Kriz büyüyor! Bir şirket daha duyurdu#Evergrande
‘Cinsel istismar’ iddiası çok konuşulmuştu İşte sahte şeyhin cezası‘Cinsel istismar’ iddiası çok konuşulmuştu! İşte sahte şeyhin cezası#Konya
Korkutan görüntü Deniz yeşile büründü: Görünce çok şaşırdımKorkutan görüntü! Deniz yeşile büründü: Görünce çok şaşırdım#Deniz
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Dördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım varDördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım var#Shannen Doherty
Burak Sergenin ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destekBurak Sergen'in ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destek!#Burak Sergen
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
HABERLERGündem Haberleri

Eski eşini öldürmüştü! Kan donduran ifade...

#Tekirdağ#Çerkezköy#Ayşe Aksu
Eski eşini öldürmüştü Kan donduran ifade...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisinden Ayşe Aksu'yu (43) kızlarını okula götürürken tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Remzi Aksu (44), ifadesinde eski eşini barışma teklifini geri çevirdiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Haberin Devamı

Çerkezköy'de yaşayan Ayşe Aksu, ağustos ayında kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Remzi Aksu'dan boşanıp 3 çocuğunu da yanına alarak ilçede başka bir eve taşındı. Boya -  badana işleri yapan Remzi Aksu, dün sabah takip ettiği Ayşe Aksu’nun oturduğu binanın önüne gitti. Bir süre sonra Ayşe Aksu, kızını okula götürmek için evden çıktı.

Tabancasını çeken Remzi Aksu, Ayşe Aksu’ya kızlarının gözü önünde peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Ayşe Aksu, kanları içinde yere yığılırken Remzi Aksu ise motosikletle kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Eski koca dehşeti

İlgili Haber:Eski koca dehşeti!

TANIKLIK YAPAN KOMŞUSUNU DA YARALADI

Haberin Devamı

Olayın ardından Remzi Aksu, bu kez boşanma davalarında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.'nın İstasyon Mahallesi Yazgan Sokak’taki evine gitti. Burada Volkan A.’yı da sırtından vurup yaralayan Aksu, polise gidip teslim oldu.

Remzi Aksu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İfadesinde Ayşe Aksu’yu çok sevdiğini bu nedenle olay günü barışmak için gittiğini öne süren Remzi Aksu, "Eşim ve çocuklarımla yeniden birlikte yaşamak istiyorum. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Eşimden barışmak istediğimi ve yeniden evine dönmesini istedim. Bunu kabul etmedi, o yüzden bu olay meydana geldi" dediği belirtildi.

Ayşe Aksu, Çerkezköy Fatih Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Türbedere Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Çerkezköy#Ayşe Aksu