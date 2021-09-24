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Eski eşini kızının gözleri önünde öldürmüştü! İşte caninin cezası

#Kadın Cinayet#Burdur#Mahkeme
Eski eşini kızının gözleri önünde öldürmüştü İşte caninin cezası

Burdur'un Çavdır ilçesinde, boşandığı Sevil Özel'i (35) kızı M.A.'nın (17) gözleri önünde bıçaklayarak öldüren Tarkan Altun (38), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Sanık Tarkan Altun mahkemede, 'Ben tasarlayarak öldürmedim. Takdir mahkemenin' dedi.

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Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)- Denizli'nin Çivril ilçesinden 3 çocuğuyla birlikte mevsimlik işçi olarak Burdur'un Çavdır ilçesine gelen Sevil Özel, 3 Temmuz 2020'de, 1 yıl önce boşandığı Tarkan Altun tarafından sokak ortasında 12 yerinden bıçaklandı.

Ağır yaralı olarak Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevil Özel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tarkan Altun ise Burdur Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve asayiş şubesi ekipleri ile Çavdır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla Antalya'nın Korkuteli ilçesi Kayabaşı köyündeki yakınının evinde yakalandı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Altun, çıkarıldığı mahkemece 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Tarkan Altun, "Ben tasarlayarak öldürmedim. Takdir mahkemenin" dedi.

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Mahkeme heyeti, Tarkan Altun'u 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti ve cezada indirim yapmadı.

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#Kadın Cinayet#Burdur#Mahkeme