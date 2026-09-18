Eski eşini katletti

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Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Kırıcı, yanında getirdiği tabancayla Mizgin Kılıç’a ateş etti. Kırıcı, ardından kadını zorla 34 AAT 947 plakalı otomobiline bindirip kaçırdı.

KADES’TEN YARDIM İSTEDİ

Araçta bulunan yaralı Mizgin Kılıç, KADES uygulamasını kullandı. Aracı takip eden polis ekipleri, şüphelinin kullandığı güzergâhın üzerinde araç konuşlandırdı. Ömer Kırıcı, kullandığı araçla polis aracına çarpıp takla attı. Yakalanacağını anlayan Kırıcı, aynı silahı bu kez kendine ateşledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Kırıcı veKılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.