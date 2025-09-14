Eski eşini eşarpla boğmuştu… Katilden küstah savunma

Haberin Devamı

ANTALYA Muratpaşa’da 3 katlı apartmanın giriş katında, önceki gün 01.00 sıralarında, Hızır Çelik (32) ile evine çağırdığı eski eşi Hanım Biçer (30) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Çelik, Biçer’i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Evden 3 saat sonra çıkan Çelik, yaklaşık 16 saat sonra da Biçer’in kardeşini arayıp, “Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım” diyerek telefonu kapattı. İhbarla eve giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Biçer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

‘EN AĞIR CEZAYI ALSIN’

Ekipler incelemelerini sürdürdüğü sırada Hızır Çelik, polis merkezine giderek teslim oldu. Çelik’in ilk ifadesinde, eski eşinin kendisini, “Tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim” diye tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartışma çıktığını ve boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi. Hızır Çelik ile Hanım Biçer’in 8 ay önce ayrıldıkları, 5 ve 7 yaşlarında 2 erkek çocuklarının olduğu belirtildi.

‘PLANLI BİR ŞEKİLDE YAPMIŞ’

Hızır Çelik’in arayıp, “Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım” dediği Hanım Biçer’in ağabeyi Resul Biçer, dün, cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Burada gazetecilere konuşan Resul Biçer, “8 yıl önce evlendiler. 8-9 aydır boşanmışlardı. Çocuklar babasında kalmıştı. Çocukları göstermemiş. Kız da yaklaşık 1.5 ay önce eve çıkmış. Evden bize mesaj atmış, demiş ki, ‘Ben çocuklarımı alacağım’. Çocuklarını almak için gittiği yerde Hızır Çelik, ulaşmış, demiş ki, ‘Gel ben sana ev tutacağım, sana çocukları vereceğim’. O da ‘Tamam’ demiş, götürmüş orada canına kıymış. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Hanım Biçer’in diğer ağabeyi Recep Biçer de “7-8 yıl beraber yaşadılar. Sonunda ayrıldılar, yapamadılar. Kardeşime bir iftira attı. Yok bana ihanet ettin, yok beni aldattın. Kızı kandırdı. Götürdü, ona ev ayarladı, ev tuttu. Cinayeti planlayarak ve tasarlayarak yapmış, daha önceden plan yapmış. Bilinçli, isteyerek yapmış” dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dün sabah erken saatlerde Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifade işlemi tamamlanan Hızır Çelik ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çelik’in ilk ifadesinde, eve beraber gittiklerini, Hanım Biçer’in eski konuları açtığı esnada kendisini kaybettiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Hızır Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Antalya Adli Tıp Kurumu’nda numune veren Çelik daha sonra cezaevine götürüldü.

BİRLİKTE GİRDİLER TEK ÇIKTI

Öldürülen Hanım Biçer’in son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Biçer ile Hızır Çelik’in siteye girdikleri, Biçer’in kapıyı açtığı ve eve girdikleri, bir süre sonra ise Çelik’in evden tek başına çıktığı görüldü.