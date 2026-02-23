Eski eşini eşarpla boğmuştu; 'Hatırlamıyorum' dedi

Haberin Devamı

Olay, 11 Eylül 2025’te saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Yaklaşık olaydan 1 hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çelik, eski eşi Biçer'i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Evden 3 saat sonra çıkan Hızır Çelik, yaklaşık 16 saat sonra da Biçer'in kardeşini arayarak, 'Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım' diyerek telefonu kapattı. Biçer'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hanım Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Biçer'in cansız bendeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ekipler incelemelerini sürdürdüğü sırada Hızır Çelik, Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip teslim oldu. Çelik'in ilk ifadesinde eşinin kendisine, "Tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim" diye tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartışma çıktığını ve boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Hanım Biçer'in son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ile Çelik'in siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği, bir süre sonra ise Çelik'in evden tek başına çıktığı görüldü. Evden elinde poşetle çıkan Çelik'in merdivenden indikten sonra bir süre evden içeri baktığı, daha sonra siteden çıkıp uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemi tamamlanan Hızır Çelik, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde eve beraber gittiklerini, Hanım Biçer'in eski konuları açtığı sırada kendisini kaybettiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Çelik, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklandı.

Öte yandan, Hızır Çelik ile Hanım Biçer'in 8 ay önce ayrıldıkları, 5 ile 7 yaşlarında 2 erkek çocuklarının olduğu belirtildi.

Hızır Çelik hakkında 'Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme', 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından hazırlanan iddianame 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Hızır Çelik'in savcılıktaki ifadeleri de iddianamede yer aldı. Hızır Çelik ifadesinde, 11 Eylül 2025'te eski eşi Hanım Biçer'in kendisine WhatsApp üzerinden 'Şu karanlık denizde ölmek her gün ölmekten iyidir' şeklinde bir video gönderdiğini belirtti. Bunun üzerine eski eşini aradığını ancak cevap alamadığını kaydeden Çelik, o sırada sevgilisinin evinde çocuklarıyla birlikte bulunduğunu, çocukları sevgilisine bırakarak eski eşinin yanına deniz kenarına gittiğini anlattı.

'ESKİ EŞİME KİRALADIĞIM EVE GİTTİK'

Çelik, eski eşiyle burada konuştuğunu belirterek, "Bana ailesi ve çocuklarla ilgili sıkıntılardan bahsetti. Ben de her şeyin düzeleceğine dair konuşmalar yaptım. Daha önce emlakçıdan onun ve çocuklarımın kalması için kiraladığım eve götürmeye ikna ettim. Beni içeriye davet etti. Bahsettiğim evi ailesinin haberi olmadan ben yurt dışına gideceğim için çocuklarımla kalması için kiraladım. Ara ara görüşmeye başlamıştık. Ailelerin problem yapması nedeniyle birleşmeyi onlardan gizliyorduk. Fakat 6-7 aydır beraberliğimiz söz konusuydu. Olay günü evde olduğumuz sırada kız arkadaşım bana çocuklarla fotoğraf attı. Bu fotoğrafı gören eski eşim tartışma çıkardı. 'Sen beni kandırıyorsun, bana çocukları vermeyeceksin, bu kadınla evleneceksin, ya bana para ver ya da ben bunları aileme ve ailene anlatacağım' dedi. Erkekliğime ve onuruma laf söyledi. Onu sakinleştirme çabası göstersem de sakinleşmeyerek üzerime saldırdı" dedi.

Olay anına ilişkin Çelik, "Nasıl olduğunu anlamadım. Bir şekilde ellerimle boğazına sarıldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Ondan sonra yatağın üzerinde olan tülbendi boğazına sardım. Eski eşime ait telefonu alarak evden ayrıldım. Telefonu taşla kırdım ve peçetelerle hatırlamadığım bir çöpe atarak evime geçtim. Ben fotoğraf geldikten sonra sevgilimi arayıp çocuklarımı kendi evinden benim evime götürüp yatırmasını istemiştim. Eve gittiğimde kız arkadaşıma yolda tartıştığım biriyle kavga ettiğimi onu öldürdüğümü söyleyerek evden gitmesini istedim" dedi.

'FOTOĞRAFLARI VE EVLİLİK CÜZDANINI YAKMAK İÇİN İNŞAATA GİTTİM'

Cinayeti ağabeyine itiraf ettiğini belirten Çelik, "Ertesi gün erken saatlerde, eski eşimle düğünümüze ait fotoğrafları ve evlilik cüzdanını yakmak için inşaata gittim. Ağabeyim Rıdvan'a eski eşimi öldürdüğümü söyleyerek oradan ayrıldım. Yeniköy Polis Amirliği'ne giderek suçumu itiraf ettim. Öldürme kastım yoktu. Nasıl olduğunu anlayamadan olaylar gerçekleşti. Pişmanım" diye konuştu.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Maktulün ağabeyi Resul Biçer, ifadesinde, kardeşi Hanım Biçer'in şüpheli Hızır Çelik ile yaklaşık 8 yıl evli kaldığını, 8-9 ay önce ise anlaşmalı olarak boşandıklarını, olay günü Hızır Çelik'in ağabeyi Rıdvan Çelik'in kendisini arayarak, Hızır'ın yanına gelip Hanım'ı öldürdüğünü söylediğini anlattı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyleyen Biçer, daha sonra polis ekiplerinin kendisini arayıp kardeşinin öldüğünü bildirdiğini ifade etti. Biçer, kardeşini öldüren kişi ya da kişilerden şikayetçi olduğunu beyan etti.

Olay günü kardeşi Hızır Çelik'in kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Rıdvan Çelik ise Döşemealtı'nda bir inşaatta çalıştığı sırada Hızır'ın yanına gelerek eski eşini öldürdüğünü söylediğini aktardı.