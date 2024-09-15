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Eski eşini erkek arkadaşı ile İstanbul Havalimanı’nda görünce çılgına döndü

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#İSTANBUL#İstanbul Havalimanı#Evlilik
Eski eşini erkek arkadaşı ile İstanbul Havalimanı’nda görünce çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 15:40

Beş yıl önce boşandığı eşini ve sevgilisiyle tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gören eski eş ortalığı birbirine kattı. Sinir krizi geçiren adamı polisler ve güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Tarafların olay sonrası birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Olay Cumartesi günü İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi. Bir kişinin bir kadına bağırıp küfür etmesi üzerine havalimanı çalışanları ve güvenlik görevlileri duruma müdahale etti.

Edinilen bilgilye göre adam, 5 yıl önce boşandığı eşini İstanbul Havalimanı'nda gördü. Eski eşinin yanında erkek arkadaşı olduğunu da fark eden adam ortalığı birbirine kattı. Sinirlenen ve küfürler yağdırmaya başlayan adam, kadına ve yanındaki kişiye saldırı girişiminde bulundu.

Havalimanındaki yolcular ve personel duruma müdahale etti. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. İkiliye küfürler yağdıran adamın görüntüleri çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde kadının elindeki valizi alarak uzaklaşmaya çalışan adamın, 'Bu benim karım. Bu da Atina’da birlikte olduğu adam' dediği anlar görülüyor.

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'HIRSIZ, BU DA BENİM ÇANTAM'

Adam eski eşine zaman zaman 'Hırsız paramı çaldın. Bu da benim çantam' diyerek bağırıyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin eski eşine bağıran ve küfürler yağdıran adamı sakinleştirmeye çalıştığı anlar da görülüyor.

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#İSTANBUL#İstanbul Havalimanı#Evlilik

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