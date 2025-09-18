Eski eşini boğazından bıçaklayıp öldürmüştü | Yazar Funda Demirci'ye 'en ağır' ceza... Son sözü bu oldu

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldüren yazar Funda Demirci hakkında karar açıklandı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Funda Demirci ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan tutuklu sanık Funda Demirci "Ben hiçbir şey yapmadım. Çok şiddet vardı" dedi.

Mahkeme heyeti, Funda Demirci'nin 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme tarafından sanık hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Mustafa Çapar'ın eski eşi Funda Demirci tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Maktul ile şüphelinin oğlu M.Ç.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, anne babalarının 2021'de boşandıklarını, annelerinin dönem dönem evlerine gelerek bazen kaldığını, olay günü de annesi evdeyken gece bir ses duyduğunu, salona girdiğinde ise babasını kanlar içerisinde yerde gördüğünü söylediği aktarıldı.

"BANA UÇAK BİLETİ AYARLAYIN" TELEFONU

Sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Tayfur V.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, olayın yaşandığı gece söz konusu evin önüne gittiğinde şüpheli Demirci'yi elinde büyük bir bıçakla binadan çıkarken gördüğünü, eve girdiğinde ise maktulü boğazı kesik kanlar içinde bulduğunu, maktulün ayak ucunda oğlunun ağlayarak oturduğunu gördüğünü ve ambulans geldiğinde olay yerini başka güvenlik görevlisi arkadaşına bıraktığı sırada şüphelinin, 'bana uçak bileti ayarlayın' şeklinde bir telefon görüşmesi yaparken duyduğunu söylediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Demirci'nin, cinayetten önce kardeşine eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları gönderdiğinin tespit edildiği, akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu alınmasının talep edildiği ancak cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği belirtildi. İddianamede şüpheli Funda Demirci'nin 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.