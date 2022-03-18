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Eski eşini başından vurmuştu... Cezası belli oldu

#Vildan Akkaya#Karabük#Cinayet
Eski eşini başından vurmuştu... Cezası belli oldu

Karabük’te, boşandığı eşi Vildan Akkaya'yı (37) başından vurarak öldürmesi nedeniyle yargılanan Aydın Yılmaz (43), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Kızını özlediğini söyleyen anne Fatma Akkaya, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İçim çok rahatladı" dedi.

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Olay, geçen yıl 12 Mart günü Yeşil Mahalle Yonca Sokak’ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz, eski eşi Vildan Akkaya'nın çalıştığı pizza dükkanına geldi. Yılmaz, tabancasını ateşleyip, Akkaya'yı başından vurdu. 6 gün yoğun bakımda tutulan Akkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açılan Aydın Yılmaz'ın yargılanmasında, 7'nci duruşmada karar verildi. Yılmaz'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile yer aldığı duruşmaya, Vildan Akkaya'nın annesi Fatma ve babası Ramazan Akkaya ile avukatlar katıldı.

Eski eşini başından vurmuştu... Cezası belli oldu

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan Aydın Yılmaz’ı 'tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı.

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Mahkeme salonundan elinde kızının fotoğrafı ile gözyaşları arasında çıkan anne Fatma Akkaya, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İçim çok rahatladı. Ben yavrumu özledim. O kanı bozuk çıkmış bir de ben pişmanım diyor" dedi.

Eski eşini başından vurmuştu... Cezası belli oldu

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Akkaye ailesinin avukatı Nilda Baltalı, Vildan Akkaya davasında ölüm yıldönümün ikinci yılında karar duruşması gerçekleştiğini ve tasarlayarak bir kadını katlettiği için sanığın ağırlaştırılmış hapis cezası verildiğini söyledi.

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#Vildan Akkaya#Karabük#Cinayet

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