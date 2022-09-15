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Eski eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanık için ‘kasten yaralama’dan ceza istendi

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#Mersin#Kadına Şiddet#Silahlı Saldırı
Eski eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanık için ‘kasten yaralama’dan ceza istendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 12:42

Mersin'de boşanma davası açan eşi Derya Demir'i (29) bacaklarından 8 kurşunla vurup sakat bırakan Şerif Aksoy'un (32) ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Duruşma savcısı, Aksoy'un, ‘kasten yaralama’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Olay, 29 Aralık 2020'de merkez Akdeniz ilçesi, Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Demir, işe giderken boşanma davası açıp ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un silahlı saldırısına uğradı. Sağ ve sol bacağına 8 kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası kaçtığı Adana’da yakalanan Şerif Aksoy, tutuklanıp, cezaevine kondu.

4 KEZ AMELİYAT OLDU

Çift bu süreçte boşanırken, Şerif Aksoy hakkında 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Davanın bugünkü duruşması, Mersin Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Şerif Aksoy, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken Derya Demir ve avukatlar salonda hazır bulundu.

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RAPOR DÜZENLENDİ

Önceki duruşmada mahkeme tarafından istenilen rapor Adli Tıp Kurumu'ndan geldi. Raporda Demir’in aldığı yaralar nedeniyle sağ ayağında zayıflama yaşandığı tespit edildi. Ayrıca duruşmada sanık Şerif Aksoy hakkında mütalaa verildi. İddianamede hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açılan Aksoy’un ‘kasten yaralama’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve mütalaaya dönük savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

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#Mersin#Kadına Şiddet#Silahlı Saldırı

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