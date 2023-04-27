Eski eşini 38 yerinden bıçaklamıştı... Caninin cezası kesinleşti

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İZMİR Karşıyaka’da Burak Kıncı (28), boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı’yı (25) konuşmak için 3 Kasım 2020’de bir dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı’nın barışma teklifine olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Burak Kıncı, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesi Aycan Kıncı’yı 38 yerinden bıçakladı. Aycan Kıncı, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Geçen yıl 12 Ekim’de Karşıyaka 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık Burak Kıncı’yı, indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

‘HUKUKA AYKIRILIK YOK’

Kıncı’ya verilen 18 yıl hapis cezasına sanık avukatları itiraz edip dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Sanık Kıncı’nın avukatları istinaf mahkemesinin de kararı onaması üzerine dosyayı bu kez Yargıtay’a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, verilen kararda suç vasfı yönünden, tasarlama, ceza miktarı ile haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığına kanaat getirdi.

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BAŞVURUYU REDDETTİ

Ceza Dairesi, sanığın, Kıncı’yı 38 yerinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına, öldürme kararını önceden verdiğine, bu kararı verdikten sonra aradan soğukkanlılığa kavuşacak kadar makul bir süre geçmesine rağmen öldürme kararında sebat ettiğine vurgu yaptı. Tüm bu gerekçelerle temyiz başvurusunu reddeden Yargıtay, Kıncı’ya verilen 18 yıl hapis cezası kararını onadı.

Kararı değerlendiren Aycan’ın avukatlarından Elif Büşra Berber, “Sanığın tüm kurgulamaları yargı sürecinde dikkate alınmamış olup haklı mücadelemizi bitirmiş bulunmaktayız” dedi. Avukat İslam Gezer ise “Aycan kardeşimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin haklı gururu içerisinde olup yargılama başladığında dile getirdiğimiz gibi hiçbir kadının yalnız yürümesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.