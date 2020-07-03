Eski eşine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Maltepe, Zümrütevler Mahallesi, Cüneyt Sokak'ta 1 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişi; Saat 11.00 sıralarında Fatima Y., 2016 yılında boşandığı eşi Murat Y.'nin evine icra yoluyla çocuklarını görmeye gitti. Çocuklarının annelerini görmek istememeleri nedeniyle Fatima Y., ile Murat Y. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından belindeki silahı çıkaran Murat Y., Fatima Y'yi kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırıldı. Murat Y. ise olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı soruşturma devamında şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin olaydan sonra Kocaeli'ne kaçtığı belirlendi. Bir gün sonra düzenlenen operasyonda Murat Y. olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli Murat Y. adliyeye sevk edildi. Murat Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.