Eski eşinden şiddet gören Sena’nın korkusu: Kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum

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KONYA’da eşi Fatih Çiftçi’den (28) yaklaşık 1 yıl önce uyuşturucu kullandığı iddiasıyla boşanan 1 çocuk annesi Sena Ceran (25), eski eşinin kendisini tehdit etmesi nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma sürecinde Ceran’ı darbeden Çiftçi hakkında uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan dava açıldı. Bu süre zarfında eski eşini ve ailesini tehdit etmeye devam eden Çiftçi için Ceran’ın ağabeyi ve kardeşi şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Çiftçi’nin, Ceran’a karşı tehditleri çoğaldı. 18 Mayıs’ta da Çiftçi, Ceran’ın çalıştığı markete gidip eski eşini zorla dışarı çıkararak tekme ve yumrukla darbetti. Ceran, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ceran, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Çiftçi, gözaltına alındı. 3 gün sonra da Çiftçi hakkında açılan dava karara bağlandı. Çiftçi ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

‘TEDAVİ EDİLSİN’

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Sena Ceran, “Ölmek istemiyorum. Adalet istiyorum. Benim bir evladım var, kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum. Karşıdaki şahsın tedavi edilmesini istiyorum. Benim gözümün morluğu, vücudumdaki morluklar geçecek ama ruhsal bir şekilde fazla incindim. Kendi hayatıma normal bir şekilde devam etmek istiyorum. Ailesi bile ona karşı uzaklaştırma aldı” diye konuştu.