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Eski eşi Zeynep Koyun'u çocuklarının gözü önünde öldürmüş

#Aksaray#Bilal Gıvanç#Zeynep Koyun
Eski eşi Zeynep Koyunu çocuklarının gözü önünde öldürmüş

Aksaray'da bayramda 2 çocuğunu görmeye giden Bilal Gıvanç’ın (29), eski eşi Zeynep Koyun'u (26) bıçaklayarak öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Gıvanç’ın, daha önce çocuklarını alıp babasının evine getirdiği, yeni evlendiği eşi istemeyince geri götürdüğü, geri almak isteyince de Zeynep Koyun'un 'Bu çocuk oyuncağı mı?' diye tepki gösterince çocuklarının gözü önünde cinayeti işlediği belirtildi.

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Bilal Gıvanç, bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için 2 yıl önce boşandığı Zeynep Koyun'un birlikte yaşadığı dedesi Cavit Koyun'un evine gitti. Bilal Gıvanç ve eski eşi Zeynep Koyun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Bilal Gıvanç, Koyun'a bıçakla saldırdı. Göğsüne aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Zeynep Koyun, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Bilal Gıvanç, bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu.

'ÇOCUK OYUNCAĞI MI?'

Aksaray kent merkezinde yaşayan Bilal Gıvanç'ın 1 yıl önce yeniden evlendiği, bayram tatili nedeniyle ilçedeki babası Z.G.'yi ziyarete gittiği belirtildi. Bilal Gıvanç’ın daha önce eski eşinin yanındaki çocukları alıp babasının evine getirdiği, yeni eşi istemeyince geri götürdüğü öne sürüldü. Bir süre sonra yeniden çocuklarını almaya gittiğinde ise Zeynep Koyun'un, 'Bu çocuk oyuncağı mı?' deyip tepki gösterince olayın yaşandığı ifade edildi.

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Zeynep Koyun'un cenazesinin bugün ilçede defnedileceği, Bilal Gıvanç’ın sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.

Eski eşi Zeynep Koyunu çocuklarının gözü önünde öldürmüş

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#Aksaray#Bilal Gıvanç#Zeynep Koyun

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