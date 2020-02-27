Eski eşi ve baldızını öldüren sanığa 2 kez müebbet istendi

Menemen'de bulunan açık cezaevinden geçen 19 Haziran günü izinli çıkan Göksel Sağlam, Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi'nde, boşandığı eşi Habibe Çevik ile eski baldızı Fatma Akta'yı tabancayla vurarak öldürdü. Sağlam'ın, olaydan önce çocuklarını evden bakkala göndererek uzaklaştırdığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan ancak yakalanarak, tutuklanan Sağlam hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

'HABİBE'NİN İZMİR'DE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'ncü duruşmasına sanık Göksel Sağlam ve taraf avukatlarının yanı sıra Habibe Çevik'in kardeşi Ahmet Çevik ve Fatma Akta'nın kızı Figen Akta (22) ve kadın örgütleri katıldı. Sanık Göksel Sağlam mahkemedeki ifadesinde, "Ben olay günü Habibe'yi tehdit etmedim. Sadece tartışma yaşandı. Ben Habibe'nin İzmir'de olduğunu bilmiyordum. Tesadüfen çocuklar aradı. Habibe'nin benimle görüşmek istediğini söyledi" dedi.

Sanığın ifadesinin ardından esasa yönelik mütalaasını açıklayan savcı, "Sanık eve girerek bitişik atış mesafesinden maktul Habibe Çevik'in başına ateş etmiş, daha sonra tabancayı onu engellemeye çalışan anne Hatice Çevik'in boynuna dayamıştır. Sağlam ardından kendisine engel olmak isteyen eski baldızı Fatma Akta'ya uzak atış mesafesinden iki kez ateş etmiş ve daha sonra Habibe Çevik'e bir el daha ateş etmiştir. Sanığın tasarlayarak hareket ettiğine dair yeterli delil olmadığına kanaat getirildi ve cezasından indirim yapılacak herhangi bir hususun bulunmadığı değerlendirildi. Olay sırasında Hatice Çevik'e (80) karşı silahla tehdit eyleminin gerçekleştiği ve olay esnasında kullanılan tabancanın da ruhsatsız olduğu belirlendi "diyerek Sağlam'ın 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, ayrıca Sağlam'ın 'silahla tehdit' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluk halinin devamına karar verilmesini mütalaasında belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatına esasa yönelik savunma yapması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

'TASARLAMAK DEĞİL DE NEDİR?'

Fatma Akta'nın kızı Figen Akta ise duruşma sonrasında, "Bütün her şey birbirini tutuyor. Olaylar doğru, ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmedi. Tasarlayarak olduğuna karar verilmemesine de şaşırdım. Katil zaten cezaevinde kalıyordu, teyzem İzmir'e geldiği sıra öğreniyor. Daha sonra izin alıyor cezaevinden. Kafasında kurmuş, eve silahla geliyor. Teyzemin eve geldiğini öğrenip, gelip, vuruyor. Bu tasarlamak değil de nedir?" diye konuştu.

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN AÇIKLAMA

Duruşma öncesinde, davanın takipçisi olan İzmir Kadın Meclisi ve Çiğli Kadın Platformu üyeleri Karşıyaka Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Çiğli Kadın Platformu'ndan Deniz Uslu, "Davanın ilk gününden beri Sağlam'ın bu cinayeti planlayarak öldürdüğünü ancak iddianamenin bu yönde hazırlanmadığını, Fatma'nın boşanmak üzere olduğu Adem Akta'nın da cinayete yardım ettiğini haykırıyoruz. Şiddetsiz, özgür bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.