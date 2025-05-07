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Eski eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun cenazesi toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Bahar Aksu#Cenaze#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 16:03

İstanbul'un Şişli ilçesinde zorla araca bindirilmek istendiği sırada eski eşi tarafından silahla öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de defnedildi. Aksu'nun ailesi taziyeleri kabul etti. Bahar Aksu'nun cenaze sonrası yaptığı açıklamada teyzesi Nesrin Arıkan, "Yıllarca tehdit edildi. Şiddet görüyordu, o yüzden 3 kere uzaklaştırma aldı. Babası zengin olduğu için peşini bırakmadı" ifadelerini kullandı.

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Aksu'nun cenazesi, morgdan alınarak Eski Cami'ye getirildi. Burada Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, babası İbrahim Aksu, kardeşi Berin Nur Altınbaş ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski eşi tarafından katledilen Bahar Aksunun cenazesi toprağa verildi

Cenazeye, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kadın muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarifsiz bir acı yaşadıklarını söyledi.

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Olayı "cinayetten öte bir katliam" olarak değerlendiren Akın, kadın cinayetleri konusunun sosyolojik ve hukuki olarak düşünülmesi gerektiğine işaret etti.

Yücel Altınbaş da Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele edeceğini söyledi.

Eski eşi tarafından katledilen Bahar Aksunun cenazesi toprağa verildi

TEYZESİ KONUŞTU

Bahar Aksu'nun teyzesi Nesrin Arıkan, kuzeninin yıllardır tehdit edildiğini söyledi. Arıkan, "Yıllarca anlatmadı, hiç bir şeyini anlatmadı çünkü biz evlenmesine karşı çıktık. Çocuğu biliyorduk. Halinden belliydi psikopat olduğu. Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı. Babası ev aldı. Her şeyini babası yaptı. Ama psikopat yaptı yapacağını. Sonra ayrıldı. Ayrıldıktan sonra da izini kaybetmek için gitmediği yer kalmadı ama kaybettiremedi. Tehdit vardı. 5 defa şikayeti var emniyette. Uzaklaştırması var. İdam edilmesini, herkese örnek olmasını, kimsenin bir daha cesaret edememesini istiyorum. Biz evlenmesine razı gelmediğimiz için tehditleri söylemiyordu. Darp olayları oluyordu. En son olduğunda kız ayrılmaya karar verdi. 4-5 yer değiştirdi. İzini kaybettirmek için ama telefonlar yüzünden yerini tespit etmiş" ifadelerini kullandı.

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BABASI ZENGİN OLDUĞU İÇİN BIRAKMADI

Babasının genel durumu iyi olduğu için kızın peşini bırakmadığını belirten teyze Arıkan, "Babası İngiliz; yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın" dedi.

İş arkadaşı Sami Aron ise, "Herhangi bir anormallik yoktu. 6-7 aydır birlikte çalışıyorduk. Tehdit, korku, endişe yoktu. İşini yapıp evine giden bir insandı" dedi.

Eski eşi tarafından katledilen Bahar Aksunun cenazesi toprağa verildi


OLAY

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Bahar Aksu, işe gittiği sırada eski eşi R.E. ve arkadaşı S.S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istenmiş, R.E. araca binmemek için direnen eski eşini silahla ağır yaralamıştı.

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Şüpheli R.E, olay yerinden yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. (33) ile A.B. (44) Silivri'de polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli R.E'nin 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020'de maktulün şüpheli hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında süren herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.

Şüpheli R.E. de polis ekiplerince araçla kaçarken trafikte yakalanmıştı.

Eski eşi tarafından katledilen Bahar Aksunun cenazesi toprağa verildi

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#Bahar Aksu#Cenaze#Cinayet

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