Eski eşi tarafından evinde öldürülmüştü... Yıllarca yaşadığı dram yürekleri dağladı: Oğlunu kazada kaybetmiş, kızı canına kıymış

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Olay, dün Gölcük Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki evde meydana geldi. Eski eşinin çocuklarıyla yaşadığı eve gelen Mustafa Y., içeri girer girmez balkonda oturan eski eşi Sözen Tutci’ye yönelerek yanındaki tabanca ile ateş etti. Mustafa Y., ardından, arkasından gelerek kendisini engellemeye çalışan oğlu Vedat Y.’yi bacağından vurdu. Evdeki kendi silahını alan Vedat Y. de babasına ateş ederek ağır yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan baba ve oğlu farklı hastanelere götürülürken, hayatını kaybeden Tutci’nin cenazesi morga kaldırıldı.

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BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR, OĞLU GÖZALTINDA

Başından ve göğsünden vurularak ağır yaralanan Mustafa Y.’nin kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bacağından yaralanan Vedat Y. ise tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Vedat Y.’nin ifadesinde, olay anlarını ve babasıyla geçmişte yaşadıkları problemleri anlattığı belirtildi. Vedat Y.’nin ayrıca annesini korumak isterken boğuşma sırasında silahın ateş aldığını ve babasının bu nedenle yaralandığını söylediği kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDEN KADININ ZORLU YAŞAMI

Öte yandan hayatını kaybeden Sözen Tutci’nin yıllarca eşinden şiddet gördüğü ve 7 yıl önce, 5 çocuğu büyüyünce eşinden boşandığı ve çocuklarıyla Gölcük’e yerleştikleri öğrenildi. Tutci’nin 5 çocuğundan Sinan Y.’nin geçen mart ayında trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği, ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğunun ise 18 yaşındayken İstanbul’da babasından kaynaklı yaşadıkları psikolojik sorunlar sebebiyle intihar ettiği iddia edildi. Sözen Tutci’nin eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da belirtildi.