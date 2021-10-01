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Eski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdi

#Eskişehir#Bıçakla Yaralama#Eski Eş
Eski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdi

Eskişehir'de, boşanma aşamasındayken eşi Öznur Gülbaş'ı (46) 16 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan tutuklu sanık Harun Sazlar, 'kasten yaralama' suçundan yargılandığı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde iyi hal indirimiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle Eskişehir Adliyesi'nden bağlanan Öznur Gülbaş, kararı duyunca sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince binadan çıkarılan Gülbaş, "Onu çıkaracaklar, çocuğumu nasıl koruyacağım?" diyerek gözyaşı döktü.

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Eskişehir'de, yaklaşık 2 buçuk yıl önce boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi Öznur Gülbaş'ı 16 yerinden bıçakla ağır yaralayan tutuklu eski koca sanık Harun Sazlar, Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl 6 ay, 'tehdit' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Sazlar hakkında 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulamadı. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Eski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdi

SAVCI GÖNÜLLÜ VAZGEÇME İNDİRİMİ TALEP ETTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen davada savcı, sanık Harun Sazlar hakkında yerel mahkemenin verdiği 'kasten öldürmeye teşebbüs' cezasının kaldırılarak, 'eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Savcı mütalaada, “Sanık elindeki bıçağı havaya kaldırmış boğazıma doğru indirmekteyken ve diğer eliyle de benim ağzımı kapatmış haldeyken göz göze geldik, 'Harun yapma’ dedim, bu esnada sanık beni bıraktı' şeklindeki beyanları, eyleminden Öznur Gülbaş'ın ricasıyla nedametle (pişmanlıkla) vazgeçtiği anlaşılan sanığın kullanımındaki cep telefonu hattından hemen 112 Acil Servis ve 155 Polis İmdat'ı arayarak getirtilen ses kayıtlarına göre, eşini bıçakladığını, sağlık durumundan endişe ettiğini bildirerek yardım istemesi, bıçak darbelerinden sadece birinin hayati tehlikeye yol açması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçun icrai hareketlerinden gönüllü vazgeçtiğinin kabulünün gerektiğinin anlaşılması karşısında, sanığın olay tarihinde resmi nikahlı eşi olan Öznur Gülbaş'ı yaralama kastıyla hareket ettiği değerlendirilmektedir” denildi.

Eski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdi

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MAHKEME KASTEN YARALAMADAN CEZA VERDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Harun Sazlar cezaevinden, eski eşi Öznur Gülbaş ise Eskişehir Adliyesi’nden SEGBİS yöntemiyle bağlandı. İstinaf Mahkemesi, sanık Harun Sazlar hakkında yerel mahkemenin 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl 6 ay, 'tehdit' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası kaldırarak ‘kasten yaralama’ suçundan 7 yıl 6 ay ve tehdit suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Ayrıca iyi hal uyguladığı sanık Sazlar'ın tahliyesine karar verdi.

Eski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdi

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KARARI DUYUNCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öznur Gülbaş, mahkemenin ceza ve tahliye kararını duyunca duruşma salonunda sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince sakinleştirilen Gülbaş, yakınlarının yardımıyla adliyeden çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Kendisini 16 kez bıçaklayan eski eşinin tahliye kararına da tepki gösteren Öznur Gülbaş, “Onu çıkaracaklar, çocuğumu nasıl koruyacağım? dedi. Duruşmayı takip eden kadın meclisi üyelerinin yardımıyla binadan çıkan Gülbaş, adliyeden ayrıldı.

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Eski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdi

KADINLAR KARARA TEPKİLİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri adliye binası dışında toplanarak karara tepki gösterdi. Grup adına konuşan Özge Özdemirel, “Öznur Gülbaş'ın bıçaklandığı esnada 'yapma' demesi üzerine failin bıçaklamayı durdurmasını gösterdi. Bu tahliye kararını kabul etmiyor, sürecin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Adalet sağlanana mücadele ettiğimiz hiç bir yerden ayrılmayacağız” dedi.

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#Eskişehir#Bıçakla Yaralama#Eski Eş