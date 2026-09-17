Eski eşi, sevgilisi ve 2 çocuğundan korkunç plan: ‘Emlak kralı’nı dana devirenle öldürmüşler

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Dava dosyasına göre, 44 yaşındaki emlak zengini işinsanı Ramazan Arıkan, 16 Kasım 2025 tarihinde eski eşi Sultan Seki’nin evinde kızı tarafından ölü bulundu. Arıkan’ın kızı ilk ifadesinde “babasının kalp krizi geçirmiş olabileceğini” söylerken, eski eş Sultan Seki de maktulün sürekli alkol kullandığını ve olay günü başucunda alkol şişesi bulunduğunu iddia etti. Ancak başlatılan soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntüleri ve Adli Tıp Kurumu’ndan alınan ön rapor, ölümün doğal yollarla gerçekleşmediğini gözler önüne serdi.

KALBİ DURDURUYOR, FELÇ EDİYOR

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda; Ramazan Arıkan’ın ölümünün hayvanlar için yatıştırıcı, kas gevşetici ve sakinleştirici olarak kullanılan, insanlar tarafından yüksek dozda alındığında ise kalbin durmasına yol açan ve halk arasında ‘dana deviren’ diye bilinen bir maddeyle zehirlenme sonucu meydana geldiği tespit edildi. Arıkan ailesinin avukatı Soner Aslan, raporun ardından şüphelilerin tutuklanması talebinde bulundu.

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İLACI TEMİN EDENLERE DE DAVA

Olay gününe ilişkin kamera kayıtları Müge Anlı’nın sunduğu programda yayınlandıktan sonra Mustafa Ünal, Sultan Seki, Ertan Ede ve Batuhan Arıkan’ın tutuklanmasına karar verilirken; diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli ölümle ilgili olarak Arıkan’ın kızı Hacer Sude (20), oğlu Batuhan (16), eski eşi Sultan Seki (40), Seki ile gönül ilişkisi olduğu belirlenen TIR şoförü Mustafa Ünal (42), söz konusu ilacın temin edilmesinde şüphelilere yardım ettiği iddia edilen ve GATA’da temizlik görevlisi olduğunu belirten Ertan Ede, avukat Özge T. ile olaydan sonra aileye yardım ettiği öne sürülen Teslim Ç. hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede şüpheli Mustafa Ünal hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, eski eş Sultan Seki hakkında ‘tasarlayarak eski eşe karşı kasten öldürme’, maktulün çocukları Batuhan ve Sude Arıkan hakkında ise ‘tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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‘HEP SARIMSAK YİYOR BİR TÜRLÜ ÖLMEDİ GİTTİ’

Soruşturma kapsamında tutuklanan GATA çalışanı Ertan Ede ise ifadesinde, daha önceden tanıdığı Sultan Seki’nin Ramazan Arıkan’ı öldürmek için kendisinden defalarca ilaç istediğini iddia etti: “Sultan bana, ‘Ramazan’ı öldürmek istiyorum. Bunun için daha önce ona fare zehri ve ilaç verdim ama etki etmedi. Bana Ramazan’ı öldürecek bir ilaç bul’ dedi. Beni iki günde bir arıyordu. Ben de iki kez ilaç verdim. Bu ilaçlar aslında B12 vitamin iğnesiydi; kendisine 15 bin TL’ye sattım. Benim tek derdim Sultan Seki’nin parasını yemekti.

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‘PARASI İÇİN ÖLDÜRMEK İSTEDİ’

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Sultan, bana 1-2 milyon TL civarında borcu olduğunu, Ramazan’ı öldürmezse eve icra geleceğini anlattı. Sultan Seki bir eğlence mekânında ya da pavyonda çalışan 2-3 kadın ayarlıyordu. Mustafa Ünal, bu kadınlar ve Ramazan Arıkan mekâna gidip birlikte içki içiyorlardı. Ramazan’ın alkolüne bazı ilaçlar kattıklarını Sultan Seki bana anlattı. Sultan Seki beni telefonla arayıp, ‘Bu Ramazan devamlı sarımsak yiyor, hiçbir ilaç etki etmiyor, bir türlü ölmedi’ dedi. Ramazan’ı öldüremeyince bu kez kiralık katil tutmaya karar verdiler. Kiralık katil, 4 milyon TL istemiş. Parayı bulamayınca tekrardan ilaç arayışına geçtiler. Mustafa Ünal’ın akrabası olan ve avukat olarak bildiğim Özge isimli bir kadının da 150 bin TL para aldığını duydum. Bu parayla Özge yurtdışından ilaç getirecekti. Özge, ilacı getirip Mustafa’ya vermiş ama hangi ilacı verdiğini bilmiyorum.”

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16 YAŞINDAKİ OĞLU HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ: CİNAYET PLANI TIRDA YAPILDI

- İddianameye göre, 3 çocuk babası emlak zengini Ramazan Arıkan, eşi Sultan Seki’den 2023 yılında boşandı. Çift boşanmış olmasına rağmen Ramazan Arıkan’ın eski eşi ve çocuklarıyla iletişimi kopmadı. Sultan Seki, boşandıktan sonra aynı zamanda akrabası olan TIR şoförü Mustafa Ünal ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Sultan Seki ve Mustafa Ünal, yanlarında Batuhan Arıkan’ın bulunduğu sırada

Ramazan Arıkan’ı öldürme kararı alarak plan yaptı. Cinayet planı, Ünal’a ait TIR’da kurgulandı.

‘GATA ÇALIŞANI İLACI VERDİ’

Şüpheliler Sultan ve sevgilisi Mustafa, Arıkan’ı öldürmek için ilaç temini için önceden tanıdıkları GATA çalışanı Ertan Ede ve avukat Özge T. ile iletişime geçti. İddianamede, Ertan Ede ve avukat Özge T.’nin, Ramazan Arıkan’ı öldürmek için kullanılacağını bildikleri bir ilacı temin ettikleri iddia edildi. Sultan Seki, ilaçları “bir adet içi sıvıyla dolu kapaklı cam şişe, iki adet içi sıvıyla dolu şırınga ve sargı bezi” şeklinde oğlu Batuhan’a verdi. Olay günü, yani 16 Kasım 2025 tarihinde Batuhan, baba Ramazan Arıkan ve Mustafa Ünal piknik yapmaya karar verdi. Batuhan bundan sonra yaşananları özetle şöyle anlattı: “Çubuk Barajı yakınlarındaki piknik alanına gittik. Mangal yaktık. Mangalın başında babam vardı. Mustafa ise salata ve içecekleri hazırlıyordu.

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SALATA, AYRAN VE KOLAYA...

Babamın arkasının dönük olduğu bir anda Mustafa, verdiğim şırıngayı cebinden çıkararak babamın tabağında bulunan salataya, içeceği ayrana ve kolaya kattı. Babam yiyecekleri pişirmeye devam ederken ayrandan biraz içti ve ‘Bu ayranın tadı niye böyle acı?’ diye sordu. Mustafa Ünal ise ‘Biz de aynı ayranı içiyoruz, tadı normal’ dedi.

‘BEN KOLLARINI TUTTUM MUSTAFA İĞNEYİ VURDU’

Ben babamın zehirli ayranı içtiğini gördüm ama bana, kardeşlerime ve anneme şiddet uygulaması ve geçmişte bana karşı yaptıkları sebebiyle içmesine engel olmadım. Zehir katılmış koladan da bir miktar içti ve yarı baygın yere yattı. Bunun üzerine babamı eve götürdük. Mustafa evde babama yine ilaçlı su içirdi. Cebindeki şırıngayı tekrar çıkardı. Bana, ‘Öldüğünden emin olalım, kalbine ilaç basacağım, kollarından tut’ dedi. Ben de ona ‘Babam beni zorla sanayiye gönderiyor, tekrar sanayiye gitmek istemiyorum, beni kırbaçlayıp dövüyorlar’ dedim ve babamın kollarından tuttum. Mustafa da şırıngayı kalbine sapladı ve içindeki ilacın bir kısmını boşalttı. Yaklaşık 1-2 dakika sonra kalbini kontrol etti, attığını görünce şırıngayı tekrar sapladı ve yine ilacın bir kısmını boşalttı. 1-2 dakika sonra da kalçasına saplayarak ilacın tamamını bitirdi. Sonra birden kapı çalmaya başladı; ablam Hacer Sude gelmişti. Ardından annem de evin kapısına geldi ama içeri girmedi. Annem kapıdayken Mustafa Ünal, ‘Hadi biz gidelim’ dedi. Ben, Mustafa ve annem dışarı çıktık.”

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‘HALLETTİK ANNEANNE’

Olaydan sonra anneannem, ‘Ne yaptınız, hallettiniz mi?’ diye sordu. Ben de ‘Hallettik anneanne’ dedim. Olaydan sonraki tarihlerde yaptığımız telefon görüşmelerinde de bana, ‘Oğlum korkma, bir şey çıkmaz. Telaşlanma, senlik bir durum yok’ diyordu.”