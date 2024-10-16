Eski eşi için ‘Katli vacip oldu’ yazılı dilekçe veren eski kocaya elektronik kelepçe

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Zehra G., 2021 yılında da avukatı aracılığıyla Ankara 25’inci Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘mal paylaşımı davası’ açtı. Mahkeme, mal paylaşımı için bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu.

‘BU ADALETİ TANIMIYORUM’

Geçen ay mahkemeye sunulan 10 sayfalık bilirkişi raporunda, evlilik sırasında Keçiören’de alınan ev ile Kahramankazan ilçesinde alınan taşınmazın değeri belirlenerek, ikisinin de taraflara yarı yarıya verilmesi yönünde görüş bildirildi. Halil Sözen, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde eski eşi için, “Bilirkişinin hazırlamış olduğu raporu kabul etmiyorum. Ben bu adaleti tanımıyorum. Barakada kalmaktayım. Davacının katli vacip olmuştur” ifadelerini kullandı. Zehra G.’nin şikâyeti üzerine Halil Sözen hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Bu kararın ardından ayrıca Halil Sözen hakkında 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında elektronik kelepçi tedbiri de uygulandı. Polis merkezinde ifadesi alınan Halil Sözen, Zehra G. ile 11 yıldır görüşmediğini, bir anlık sinirle bahse konu dilekçeyi yazdığını ileri sürdü. Halil Sözen, ayrıca ifadesinde pişman olduğunu da söyledi.

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‘CEZA ALMASINI İSTİYORUM’

Zehra G. ise uzaklaştırma kararının ardından elektronik kelepçe ile de eski eşinin takip edilecek olmasının bir nebze de olsa kendisini rahatlattığını söyledi. Zehra G., “Dilekçeyi okuyunca şoke olmuştum. Korkuma duyarsız kalmadığı için devletimize, polisimize, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Ben ceza almasını istiyorum. Bir kadını böyle korkutuyorsa ceza almalı. Bu kişi ceza almadıkça yüreğim soğumayacak” dedi.