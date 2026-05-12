Eski eşi Feride’yi katletti

Hüseyin K., yere yığılan Feride Karakaya’nın başına yakın mesafeden bir kez daha ateş etti. Ağır yaralanan Karakaya, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası kalp masajı eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Feride Karakaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Hüseyin K.’yi suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. 3 çocuk annesi Feride Karakaya’nın kısa süre önce Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında bir eğitim kurumunda işe başladığı ve sabah işe gitmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Feride Karakaya’nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Pütürge ilçesinde toprağa verilecek.