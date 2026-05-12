×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski eşi Feride’yi katletti

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Otopsi#Toplum Yararına Programlar
Eski eşi Feride’yi katletti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 07:00

Malatya’da Hüseyin K., dün 08.00 sıralarında sokakta önünü kestiği geçen yıl boşandığı Feride Karakaya’ya (35) yanında getirdiği av tüfeğiyla ateş etti.

Haberin Devamı

Hüseyin K., yere yığılan Feride Karakaya’nın başına yakın mesafeden bir kez daha ateş etti. Ağır yaralanan Karakaya, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası kalp masajı eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Feride Karakaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Hüseyin K.’yi suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. 3 çocuk annesi Feride Karakaya’nın kısa süre önce Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında bir eğitim kurumunda işe başladığı ve sabah işe gitmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Feride Karakaya’nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Pütürge ilçesinde toprağa verilecek. 

Eski eşi Feride’yi katletti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Otopsi#Toplum Yararına Programlar

BAKMADAN GEÇME!