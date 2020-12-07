Eski eÅŸi dehÅŸeti yaÅŸattÄ±, polis kurtardÄ±... 'KADES olmasaydÄ± belki burada olmazdÄ±m'

MuratpaÅŸa ilÃ§esi, Memurevleri Mahallesi, Turgut Reis Caddesi Ã¼zerindeki 4 katlÄ± apartmanda oturan Rus asÄ±llÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± AyÅŸe Kasanova, evinin tadilatta olmasÄ± nedeniyle 7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla birlikte eski eÅŸinin anne ve babasÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve gitti.

Eski eÅŸ Alper T.A. (40), AyÅŸe Kasanova'nÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n evinde olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince cumartesi akÅŸamÄ± saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda tabancayla birlikte eve gitti. Alper T.A.'nÄ±n geldiÄŸini gÃ¶ren Kasanova, daha Ã¶nceden telefonuna yÃ¼klediÄŸi KADES'i aÃ§arak yardÄ±m butonuna bastÄ±.

Telefonun konum bilgilerinden adresin tespit edilmesinden 3 dakika sonra polis ekipleri adrese gelerek Alper T.A.'yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Kasanova, polisin evinin Ã¶nÃ¼ndeki operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Alper T.A.'nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± da cep telefonuyla kaydetti.

'KADES OLMASAYDI BURADA OLMAZDIM'

UygulamayÄ± nasÄ±l kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± anlatan AyÅŸe Kasanova, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸinin madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu ve sÃ¼rekli kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

BÄ±Ã§akla tehdit edildiÄŸini ve sÃ¼rekli rahatsÄ±z edildiÄŸini iddia eden Kasanova, uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n polis ekiplerinin de yardÄ±mÄ±yla telefonuna KADES uygulamasÄ±nÄ± indirdiÄŸini anlattÄ±. Alper T.A. tarafÄ±ndan tabancayla hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kaÃ§arak uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan AyÅŸe Kasanova, â€œTabancayÄ± gÃ¶rÃ¼nce kaÃ§Ä±p iÃ§eri girdim. Hemen KADES'i kullandÄ±m. Ã‡ok kÄ±sa sÃ¼re sonra polisler geldi. Bu kadar kÄ±sa sÃ¼rede geleceklerini tahmin etmemiÅŸtim. Normalde polislerin de iÅŸi yoÄŸun olduÄŸu iÃ§in ulaÅŸmak ve polisin gelmesi biraz uzun sÃ¼rÃ¼yor ama bununla hemen geldiler" dedi.

KADES sayesinde hayatta olduÄŸunu ifade eden AyÅŸe Kasanova, â€œUygulama olmasaydÄ± belki de ben ÅŸu an burada deÄŸildim. KÄ±sa sÃ¼rede gelip beni kurtardÄ±lar. ÅžahsÄ± da gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±lar" dedi.

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