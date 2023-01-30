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Eski eşi bıçakla saldırdı! Hayatını montu kurtardı

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#İstanbul#Bıçaklı Saldırı#Kadın
Eski eşi bıçakla saldırdı Hayatını montu kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:00

Fitnet K. tartıştığı eski eşi Turgay P. tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Kadın bıçak darbelerinden üstündeki kalın mont sayesinde hafif yaralı olarak kurtuldu.

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İSTANBUL’da 25 Ocak’ta eski eşi Fitnet K.’yı (37) arayan Turgay P., görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kadın, Turgay P. ile görüşmeyi kabul ederek Çağlayan’da saat 15.00’te sokak üzerinde buluştu. Bir yandan konuşan bir yandan da yürüyen ikili, kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turgay P., kadının elindeki cep telefonunu almak istedi. Kadının direnmesi üzerine de cebinden çıkarttığı ekmek bıçağıyla kadına sokak ortasında saldırdı. Turgay P. ardından kadının elinden aldığı cep telefonuyla koşarak kaçtı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kadının çığlıklarını duyan esnaf dışarıya çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının vücudunda yaptığı kontrollerde, montunun kalın olması nedeniyle bıçağın hafif şekilde yaraladığını belirledi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kadının ifadesini alarak saldırgan eski eşi yakalamak için çalışma başlattı. Emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Turgay P., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#İstanbul#Bıçaklı Saldırı#Kadın

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