Eski eş yine dehşet saçtı boşanmak yetmedi

Haberin Devamı

ADANA’da emekli polis memuru Recep Ç. (54), önceki gece 23.00 sıralarında eski eşi Esengül Kaya’nın (48) çalıştığı Çukurova’daki büfeye gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ç., tabancasını çıkarıp eski eşinin başına ateş etti.

Kaya kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esengül Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kaçan Recep Ç. ise Sarıçam’da jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Recep Ç., yakalanacağını anlayınca aynı tabancayı kendi başına ateşledi.

Ağır yaralanan Recep Ç., hastaneye kaldırıldı.