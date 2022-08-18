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Eski eş yeni sevgiliyi vurdu

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#İstanbul#Avcılar#Şahin Arslan
Eski eş yeni sevgiliyi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 07:00

İstanbul Avcılar’da yaşayan ve iki çocukları olan Murat Mimaroğlu (38) ile Pınar İreç (37) 6 yıl önce boşandı.

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Mahkeme, çocukların velayetini annelerine verdi. Pınar İreç bir süre önce Şahin Arslan’la (36) arkadaşlık etmeye başladı. Murat Mimaroğlu da Pınar İreç’in bu ilişkisine karşı çıktı. İkili arasında bu nedenle tartışma da yaşandı. Murat Mimaroğlu önceki gün iki çocuğunu, annelerinden alıp balığa götürdü. Saat 22.00 sıralarında çocukları eve geri getiren Mimaroğlu kapıda eski eşinin sevgilisi Arslan’la tartışmaya başladı.

BALIK DÖNÜŞÜ CİNAYET

Pınar İreç ve çocuklar araya girmeye çalışsa da, Mimaroğlu yanındaki bıçağı Arslan’ın göğsüne defalarca sapladıktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan Arslan hayatını kaybetti. Pınar İreç polisteki ifadesinde, Mimaroğlu’nun kendisini kıskandığını ve Arslan’la birlikte olmasını istemediğini söyledi. Arslan’ın planlı bir cinayete kurban gittiğini iddia eden annesi Fikriye Değirmenci ise “O kadın, oğlumu 2 gündür evinde tutuyordu. Kocası da tehdit ediyordu, kadın da, kocasının ablası da. Hepsinin kanıtı var. Seni kaldırmamız 10 bin TL’ye bakar diyerek tehditte ettiler” dedi.

 

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#İstanbul#Avcılar#Şahin Arslan

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