Eski eş vahşeti! Çalıştığı yeri baltayla bastı... El parmakları koptu

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Olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karakol Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, minibüs şoförlüğü yapan 2 çocuk babası İsmail D., 9 yıl evli kaldığı İlke D. ile anlaşamayarak bir yıl önce boşanma aşamasına geldi. Bir yıl süren dava sonucunda çift, 27 Ocak tarihinde boşandı. İsmail D.'ye eşine verdiği rahatsızlıktan dolayı 15 gün uzaklaştırma kararı verildi. İsmail D., İlke D.'nin kasiyer olarak çalıştığı marketi bastı. Elinde balta bulunan İsmail D., çevredekilerin dehşet dola bakışları arasında eski eşine zarar vermek için baltayı defalarca salladı.

KORUNMAYA ÇALIŞIRKEN EL PARMAKLARI KOPTU

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Bu sırada kendisini korumaya çalışan İlke D.'nin el parmakları koptu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri saldırgan İsmail D.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Ağır yaralanan İlke D. ise sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlke D.'nin kopan parmaklarının mazgal demirlerinden düştüğü ve polisin tüm aramalarına rağmen bulunamadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.