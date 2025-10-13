×
Eski eş tarlada kayın biraderine kurşun yağdırdı!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 15:23

Samsun Bafra'da boşandığı karısını önce arayıp sonra eski karısının mahallesine giden saldırgan, tartışma yaşadığı kayın biraderine kurşun yağdırdı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden 31 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde, eski kayınbiraderine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi.

Dün Sarıkaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşandığı eşini telefonla aradıktan sonra Sarıkaya Mahallesi'ne giden Kemal Kılıç, tarlada tütün toplayan kayınbiraderi Mustafa Özocak (31) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Kılıç, yanında bulundurduğu silahla Özocak'a ateş etti.

VÜCUDUNA 8 KURŞUN SABET ETTİ!

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Özocak, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kaçan şahsın otomobili ilçe merkezinde terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi. Aracı Hacınabi Mahallesi'nde terk eden Kemal Kılıç, daha sonra babasının evine giderek jandarmayı arayıp, teslim olmak istedi. Bunun üzerine jandarma ekipleri babasının evine giderek zanlıyı teslim aldı. Katil zanlısı, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik tedbirleri altında Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

Yaklaşık 3 ay önce cezaevinden çıktığı bildirilen zanlının, boşandığı eşinden olan 3 çocuğunun bulunduğu ve ifadesinde eski kayınbiraderinin iddiaya göre çocuklara "Babanızı vuracağım" dediğini söylediği öğrenildi.

