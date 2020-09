Eski eş: Sen beni ayağa kaldırmıştın

Onların hikâyesi yaklaşık 30 yıl önce Antalya Kemer’de başlamıştı. Muhittin Böcek askerliğini bitirmiş, otobüs şoförlüğü yapıyordu. Bir düğünde yolu Kemer’in en zenginlerinden Hasan Minta’nın kızı Havva’yla kesişti. Evlenmeye karar verdiler. Nişanlıyken, tam da düğün arefesinde Havva Minta babasıyla alışverişteyken trafik kazası geçirdi. Bir kamyon ona çarpıp bariyerlere sıkıştırmıştı. Hemen hastaneye götürülürken “Muhittin” ve “düğünüm” diye sayıklıyordu. Bir bacağı kesildi. O dönemde nişanlısı hep yanındaydı. Evlilik kararları değişmedi.

EŞİYLE BİRLİKTE SAÇINI KAZITTI

Evlendiler, Gökhan adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Sınamalar devam ediyordu. Havva Minta bir dönem kanser tedavisi gördü. Eşi Muhittin Böcek yine yanındaydı. Hatta saçları dökülen eşiyle birlikte berber koltuğuna oturup saçını kazıttı. Yıllar sonra ayrılık kararı alsalar da oğulları için dost kaldılar.

Havva Minta, Muhittin Böcek’in 17 Ağustos’ta koronavirüse yakalanmasının ardından oğluyla birlikte başından ayrılmadı. Böcek’in akciğerlerinde tahribat nedeniyle yoğun bakımda uyutulmasının ardından zor günler geçiren oğlunun en büyük destekçisiydi. Zaman zaman eski eşi ve oğlunun fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Havva Minta duygulandıran son paylaşımında, “30 yıl önce sen beni ayağa kaldırmıştın. Oğlumuz için şimdi sıra sende. Dualarım seninle...” dedi. Bu paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum alırken, 30 yıl önce başlayan vefalı bir öyküyü de yeniden canlandırmış oldu.

ERDOĞAN OĞLUNU ARADI

◊ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyarette bulundu. Çavuşoğlu, "Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor, değerleri yükseliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak. Cumhurbaşkanımız da yakinen takip ediyor, dün de Böcek'in oğlu Gökhan kardeşimizi aradı. Sağlık Bakanımız her kabine toplantısında Muhittin Başkanımız ile ilgili bilgi veriyor" dedi. (◊ Semih ERSÖZLER / DHA) Havva Minta, Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek