Eski eş dehşetinde mahkeme kararını verdi

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Abdurrezzak Aydın, 6 Nisan 2022'de Erenköy Mahallesi 4873'üncü Sokak'ta oturan eski eşi Meral Fesli'nin evine gitti. Burada Aydın, tartıştığı Meral Fesli ile 10 gün önce evlendiği Erden Fesli'yi falçata ile yaraladı. Çift hastaneye kaldırılırken, Aydın gözaltına alınıp, tutuklandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen aralık ayında görülen davanın karar duruşmasında; Aydın'a, Meral Fesli'ye yönelik 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Eylem teşebbüs aşamasında kaldığı için ceza, 14 yıla düşürdü. Aydın, Erden Fesli'ye yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl hapis cezası aldı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Fesli çifti, davayı istinaf mahkemesine taşıldı. Antalya Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada; dava dosyası, kararın yeniden değerlendirilmesi için Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına Abdurezzak Aydın, Meral Fesli, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı katıldı. Savunma yapan Aydın, "Bu yaşıma kadar hep iyilik yaptım. Evimi verdim. Çocuklarımdan ayrıldım. Hakkımı helal etmiyorum. Üzerime geldikleri için olay gelişti. Ambulansı da aradım. Eğer öldürmek isteseydim; öldürürdüm" dedi.

Şikayetçi avukatları da sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Aydın'a Meral Fesli'ye yönelik 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi, ceza eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle 16 yıla düşürdü. Aydın, Erden Fesli'ye yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece ilk yargılamada toplam 25 yıl hapse çarptırılan sanığın cezası, 29 yıla çıktı. Erden Fesli için istinaf yolunun kapalı, Meral Fesli içinse açık olduğu belirtildi