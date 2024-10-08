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Eski eş dehşeti... Özge hastanede yaşam mücadelesi veriyor

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#İzmir#Çiğli#Hastane
Eski eş dehşeti... Özge hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 07:00

İzmir Çiğli’de işe gitmek için dün sabah evden çıkan Özge Polat’ın karşısına 1.5 yıl önce boşandığı eski eşi Serkan Y. çıktı.

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Serkan Y., yanındaki tabancayla Polat’a art arda ateş edip kaçtı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özge Polat’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, Serkan Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Serkan Y.’nin eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu bildirildi. Serbest kaldıktan sonra Polat ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği, şikâyet üzerine ise daha önce hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

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#İzmir#Çiğli#Hastane

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