Eski eş dehşeti... Özge hastanede yaşam mücadelesi veriyor

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Serkan Y., yanındaki tabancayla Polat’a art arda ateş edip kaçtı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özge Polat’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, Serkan Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Serkan Y.’nin eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu bildirildi. Serbest kaldıktan sonra Polat ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği, şikâyet üzerine ise daha önce hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.