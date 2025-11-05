Eski eş dehşeti! Evlendiğini duyunca bıçakladı

Haberin Devamı

Olay saat 05.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akkavak Sokak’taki bir evde meydana geldi. Kadir Budak, 2 yıl önce boşandığı Tayyibe T.'nin evine konuşmak için gitti. Zorla içeriye giren Budak, eski eşinin 3 ay önce yeniden evlendiğini öğrenince ikili arasında tartışma çıktı. Darbedilip, bıçaklanan Tayyibe T., eski eşinin elini ısırarak kurtulup, dışarıya çıktı. Çığlıklar atan kadının yardımına komşuları yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Budak yakalanıp, gözaltına alınırken, ağır yaralanan Tayyibe T., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Tayyibe T.’nin yeni eşinin İngiltere’de olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir Budak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.