Eski eniştesini tüfekle öldürdü, ifadesi şaşırttı: Yabani hayvan sandım

Haberin Devamı

Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi'nde oturan Esma S., gece yarısı evinin bahçesine giren ablasının eski eşi Aydın Ercan'ı tüfekle vurdu. Komşuların ihbarıyla adrese gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan’ın yanında ise tüfek ile el feneri bulundu. Esma S. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Esma S., ilk ifadesinde evinin bahçe kapısında bir karartı gördüğünü ve yabani hayvan olduğunu düşünüp av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi. Aydın Ercan'ın cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.