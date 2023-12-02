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Eski eniştesini tüfekle öldürdü, ifadesi şaşırttı: Yabani hayvan sandım

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#Tüfek#Eskişehir#Cinayet
Eski eniştesini tüfekle öldürdü, ifadesi şaşırttı: Yabani hayvan sandım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 17:21

Eskişehir'de Esma S. (43), evinin bahçesine giren eski eniştesi Aydın Ercan'ı (43) tüfekle vurup öldürdü. Gözaltına alınan Esma S., bahçede yabani hayvan olduğunu düşünerek ateş ettiğini savundu.

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Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi'nde oturan Esma S., gece yarısı evinin bahçesine giren ablasının eski eşi Aydın Ercan'ı tüfekle vurdu. Komşuların ihbarıyla adrese gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan’ın yanında ise tüfek ile el feneri bulundu. Esma S. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Esma S., ilk ifadesinde evinin bahçe kapısında bir karartı gördüğünü ve yabani hayvan olduğunu düşünüp av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi. Aydın Ercan'ın cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Tüfek#Eskişehir#Cinayet

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