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Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan son yolculuğuna uğurlandı

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#Adil Serdar Saçan#Cenaze#Serhat Saçan
Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 18:40

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan, Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün eski müdürlerinden Dr. Adil Serdar Saçan, dün akşam, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saçan için bugün ikindi vakti Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Adil Serdar Saçan'ın kardeşleri Serkal ve Serhat Saçan ile Adil Serdar Saçan'ın oğlu Kerim Saçan taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Saçan'ın ailesinin yanı sıra, AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, gazeteci Uğur Dündar, eski Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı, 15 Temmuz gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı sırasında helallik alındıktan sonra Turgut Aslan mikrofonu isteyerek, "Kendisi düğünüme gelmişti. Ben şimdi cenazesine geliyorum. Allah mekanını cennet etsin" dedi.

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Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan son yolculuğuna uğurlandı

Saçan'ın abisi Serhat Saçan, "Allah böyle dürüst insanların her zaman göndermiyor. Namuslu dürüst insanlar Türkiye'ye lazım olan insanlar. Onun için acımız büyük. Türkiye'nin acısının büyük olduğuna inanıyorum. Böyle insanlar çok az kaldı. Vatanını seven herkesin başı sağ olsun" diye konuştu. Adil Serdar Saçan'ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığına götürüldü. 

Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan son yolculuğuna uğurlandı

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#Adil Serdar Saçan#Cenaze#Serhat Saçan

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